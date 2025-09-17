Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν περιόρισε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, όπου αξιωματούχοι δικαιολόγησαν τις διακοπές στο πλαίσιο της μάχης κατά της «ανηθικότητας» και της «ηθικής διαφθοράς».

Στην επαρχία Μπαλχ (βόρεια), το διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας απαγορεύτηκε πλήρως «και το δίκτυο αποσυνδέθηκε» έπειτα από εντολή του ανώτερου ηγέτη των Ταλιμπάν, του εμίρη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ανακοίνωσε ο Αταουλάχ Ζαΐντ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνείου.

«Αυτό το μέτρο ελήφθη για την αποτροπή της αμαρτίας και εναλλακτικές επιλογές θα εφαρμοστούν στη χώρα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της συνδεσιμότητας», συμπλήρωσε χθες σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε αυτήν την περιοχή, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω του τηλεφωνικού δικτύου, στο οποίο καταγράφονται προβλήματα, επιβεβαίωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως όλοι οι πάροχοι έχουν επηρεαστεί.

Ίδια κατάσταση καταγράφεται στις περιφέρειες Μπανταχσάν και Ταχάρ, στο βόρειο τμήμα, Κανταχάρ, Χελμάντ, Ουρουζγκάν και Νανγκαράρ στο νότιο τμήμα, ανέφεραν σήμερα άλλοι ανταποκριτές του AFP.

Πλήγμα για τον κοινωνικό ιστό

Η ίνα είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία στο Αφγανιστάν, διευκρίνισε στο AFP ένας εργαζόμενος ενός ιδιωτικού παρόχου στην Καμπούλ, προσθέτοντας, υπό καθεστώς ανωνυμίας, πως δεν γνωρίζει τους λόγους και τις λεπτομέρειες του μέτρου των Ταλιμπάν.

«Εάν αυτά τα προβλήματα σύνδεσης δεν επιλυθούν, θα υποστούμε μεγάλες απώλειες», δήλωσε ο Άτα Μοχάμεντ, ένας επιχειρηματίας στον χώρο του μαρμάρου στην Κανταχάρ.

«Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας στο Ντουμπάι και την Ινδία, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας. Δεν κοιμάμαι τη νύχτα».

Ο Κοραΐσι Μπαντλούνε, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού της Νανγκαράρ, δήλωσε πως αναμένει την εφαρμογή της απόφασης σε εθνικό επίπεδο «τις επόμενες ημέρες».

«Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν στο Αφγανιστάν δείχνουν ότι διαδικτυακές εφαρμογές επηρεάζουν αρνητικά τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θεσμούς της κοινωνίας και έχουν οδηγήσει προς την ηθική διαφθορά», σχολίασε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε χθες.

Η γυναίκες χωρίς καμία εναλλακτική

Αυτά τα μέτρα επεκτείνονται και πέρα από τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία, στοχεύοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια στην καθημερινή τους ζωή. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά για τις μαθήτριες εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Για μια γυναίκα, ακόμη και το να βγει από το σπίτι χωρίς άνδρα κηδεμόνα είναι απαγορευμένο. Η διεθνής κοινότητα έχει προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό.

Πολλά πανεπιστήμια και κολέγια στο εξωτερικό προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα για κορίτσια από το Αφγανιστάν, ενώ μέλη της αφγανικής διασποράς έχουν δημιουργήσει διαδικτυακές πλατφόρμες για τη συνέχιση της εκπαίδευσης. Πρόσφατα, η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε 1.000 διαδικτυακές υποτροφίες για φοιτητές από το Αφγανιστάν.

Τα κορίτσια από το Αφγανιστάν φοβούνται τώρα ότι η πλήρης διακοπή του διαδικτύου θα τους στερήσει αυτές τις σημαντικές ευκαιρίες.

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενεσ στα μέσα ενημέρωσης του Αφγανιστάν έχουν επίσης πληγεί σοβαρά από την απαγόρευση.

Με περιορισμούς στα ταξίδια και την εργασία, βασίζονται στο διαδίκτυο για την εκπαίδευση και το εισόδημά τους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης χειροποίητων αντικειμένων, ρούχων ή σπιτικών τροφίμων στο διαδίκτυο. Η απαγόρευση του διαδικτύου απειλεί τόσο τα μέσα διαβίωσής τους όσο και την εκπαίδευσή τους, υπονομεύοντας έναν κρίσιμο δρόμο για την ανεξαρτησία και την ενδυνάμωσή τους.