08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 11:58

Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Οι γυναίκες και τα κορίτσια του Αφγανιστάν είδαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη εξαφανίζονται, όσον αφορά την μόρφωσή τους.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021 και γρήγορα άρχισαν να εφαρμόζουν μια σειρά από περιορισμούς  για τις γυναίκες: απαγόρευση της πρόσβασης σε πάρκα και γυμναστήρια, απαγόρευση του φαγητού σε εστιατόρια και απαγόρευση της εργασίας, εκτός από πολύ λίγες επαγγελματικές κατηγορίες.

Αλλά ένα από τα πιο σκληρά χτυπήματα ήταν η απαγόρευση της εκπαίδευσης μετά το δημοτικό σχολείο.

Έτσι, ωθούμενες από την ανάγκη, πολλές γυναίκες στράφηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Euronews.

Και εκεί βρήκαν ελπίδα: ένα δωρεάν μάθημα προγραμματισμού υπολογιστών για γυναίκες στο Αφγανιστάν.

Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών στο Αφγανιστάν διαμαρτύρονται μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ, στις 3 Σεπτεμβρίου, ζητώντας από τους Ταλιμπάν να διατηρήσουν τα επιτεύγματά τους και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. — Reuters/Αρχείο

Η Σοντάμπα, μία νεαρή φοιτήτρια, διδασκόταν στη δική της γλώσσα, τα νταρί, από έναν νεαρό Αφγανό πρόσφυγα που ζούσε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ελλάδα.

«Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος δεν πρέπει να υποκύπτει στις περιστάσεις, αλλά να εξελίσσεται και να πραγματοποιεί τα όνειρά του με κάθε δυνατό τρόπο», δήλωσε η Σοντάμπα.

Άρχισε να μαθαίνει προγραμματισμό υπολογιστών και ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Οι νέες δεξιότητες «με βοήθησαν να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου και να ξεκαθαρίσω τον στόχο μου», είπε η 24χρονη.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτό το ταξίδι».

Τα μαθήματα είναι μέρος του προγράμματος Afghan Geeks, μιας εταιρείας που δημιουργήθηκε από τον Μουρτάζα Τζαφάρι, σήμερα 25 ετών, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα με βάρκα από την Τουρκία πριν από χρόνια ως έφηβος πρόσφυγας.

Από την Αθήνα, με αγάπη

Ενώ ζούσε σε ένα καταφύγιο στην Αθήνα μετά την άφιξή του, ο Τζαφάρι έλαβε βοήθεια από έναν δάσκαλο για να εγγραφεί σε ένα μάθημα προγραμματισμού υπολογιστών.

Δεν ήξερε τίποτα για τους υπολογιστές – ούτε καν πώς να τους ανάψει – δεν ήξερε τι ήταν η προγραμματισμός και δεν μιλούσε ούτε λέξη αγγλικά.

«Δεν είχα ιδέα από αγγλικά. Καμία ιδέα, μηδέν», είπε.

«Και προσπαθούσα ταυτόχρονα να μάθω ελληνικά, να μάθω αγγλικά και μετά να μάθω και υπολογιστές… Ήταν πολύ δύσκολο για μένα».

Αλλά μερικούς μήνες αργότερα, απέκτησε το πιστοποιητικό του.

Η προγραμματισμός του άνοιξε έναν νέο κόσμο.

Πριν από μερικά χρόνια, ίδρυσε την Afghan Geeks.

Ο Μουρτάζα Τζαφάρι, 25 ετών, Αφγανός μετανάστης, πληκτρολογεί κώδικα ενώ διδάσκει προγραμματισμό εξ αποστάσεως σε γυναίκες που ζουν σήμερα στο Αφγανιστάν, στην Αθήνα, Ελλάδα, Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Michael Varaklas)

Το να μοιράζεσαι τη γνώση

Ο Τζαφάρι είπε ότι άρχισε να παρέχει διαδικτυακά μαθήματα τον περασμένο Δεκέμβριο για να βοηθήσει τις γυναίκες στην πατρίδα του και ως έκφραση ευγνωμοσύνης για τη βοήθεια που έλαβε ως νέος, μόνος σε μια ξένη χώρα.

«Ο κύριος στόχος ήταν να ανταποδώσω στην κοινότητα, ειδικά στις γυναίκες του Αφγανιστάν, ό,τι είχα λάβει εγώ από άλλους ανθρώπους», είπε, καθισμένος στο λιτό διαμέρισμά του στο κέντρο της Αθήνας.

«Νομίζω ότι… το να μοιράζεσαι τη γνώση είναι αυτό που κάνει τη διαφορά για κάποιον», είπε.

«Και αν τη μοιραστώ, απλώς εξαπλώνεται και τότε υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που μπορούν να μάθουν πράγματα».

Ο Τζαφάρι έχει τώρα 28 μαθήτριες στο Αφγανιστάν σε τρία επίπεδα: αρχάριες, μέτριες και προχωρημένες.

Εκτός από τη διδασκαλία, καθοδηγεί επίσης τους μαθητές του στην εύρεση πρακτικής άσκησης και εργασίας στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις νέες δεξιότητές τους.

Για τις γυναίκες σε μια χώρα όπου σχεδόν όλα τα επαγγέλματα είναι απαγορευμένα, η ευκαιρία για εργασία στο διαδίκτυο είναι μια σανίδα σωτηρίας.

Οι πιο καταρτισμένες εντάσσονται στην ομάδα του στο Afghan Geeks, το οποίο προσφέρει επίσης υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων και δημιουργίας chatbot.

Τώρα έχει αρκετούς πελάτες, όπως είπε, από το Αφγανιστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

«Αυτοί οι πελάτες ήταν χαρούμενοι που συμβάλλουν σε έναν σημαντικό στόχο. Ο στόχος ήταν να υποστηρίξουμε τις γυναίκες…», είπε ο Τζαφάρι.

Αν και διδάσκει τις μαθήτριες του εδώ και επτά μήνες, ο Τζαφάρι δεν έχει δει ποτέ τα πρόσωπά τους.

Τους ρωτάει πώς είναι και πώς είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν, «αλλά δεν τους έχω ζητήσει ποτέ να ανοίξουν τις κάμερές τους ή να μοιραστούν το προφίλ τους, να μοιραστούν τη φωτογραφία τους».

«Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω, γιατί σέβομαι τον πολιτισμό τους, την επιλογή τους», είπε.

© UNICEF/Mark Naftalin
Νεαρά κορίτσια μελετούν σε σχολείο στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, επαρχία Μπαλχ, Αφγανιστάν.

Διαδικτυακή ακαδημία

Με τους περιορισμούς της κυβέρνησης των Ταλιμπάν να περιορίζουν όλο και περισσότερο τις γυναίκες στα σπίτια τους, φτάνοντας μέχρι και στην επίσημη απαγόρευση της φωνής και της εμφάνισης των γυναικών σε δημόσιους χώρους, το διαδίκτυο έχει ανοίξει έναν νέο κόσμο δυνατοτήτων για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν.

Η Ζουχάλ, μια νεαρή Αφγανή γυναίκα της οποίας το όνειρο να πάει στο πανεπιστήμιο καταστράφηκε, συνεργάστηκε με έναν πανεπιστημιακό καθηγητή για να ιδρύσει μια διαδικτυακή ακαδημία για γυναίκες πριν από περίπου 18 μήνες.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ομάδα πέντε ατόμων έχει τώρα 150 καθηγητές και διοικητικό προσωπικό και περισσότερους από 4.000 μαθητές, είπε.

«Όλοι εργαζόμαστε εθελοντικά, χωρίς μισθό, χωρίς υποστήριξη», είπε η 20χρονη.

«Ο μόνος μας στόχος είναι να παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση στα κορίτσια και να ενισχύσουμε την έρευνα στο Αφγανιστάν».

Η ακαδημία, Vision Online University, προσφέρει τώρα μαθήματα σε μια σειρά θεμάτων, από ψυχολογία και ξένες γλώσσες έως σπουδές του Κορανίου, νοσηλευτική και δημόσια ομιλία, μεταξύ άλλων.

Όταν τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση της εκπαίδευσης, η Ζουχάλ είπε ότι «ήταν συντετριμμένη επειδή δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο».

«Τότε σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι η λύση. Αν καταβληθώ, αυτό δεν θα βοηθήσει ούτε εμένα ούτε τις άλλας κορίτσια».

Αποφάσισε «ότι δεν πρέπει να τα παρατήσω. Πρέπει να κάνω κάτι για τα κορίτσια της χώρας μου».

Τώρα σπουδάζει επίσης πληροφορική σε ένα αμερικανικό διαδικτυακό πανεπιστήμιο, το University of the People.

«Είναι δύσκολο. Αλλά το κάνω γιατί έχω έναν στόχο», είπε.

«Και ο στόχος μου είναι να υποστηρίξω τα κορίτσια. Αν σταματήσω, περισσότερα από 4.000 ή 5.000 κορίτσια θα βυθιστούν ξανά στην θλίψη».

Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
