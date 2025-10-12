newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 15:02
Απεγκλωβίστηκαν 101 επιβάτες από συρμό του Οδοντωτού
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν – Δεκάδες νεκροί στρατιώτες
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 15:57

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν – Δεκάδες νεκροί στρατιώτες

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Spotlight

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν – Αφγανιστάν ξεκίνησαν τα τελευταία 24ωρα, με το Κατάρ τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν να καλούν σε αυτοσυγκράτηση.

Οι αφγανικές δυνάμεις σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες και έχουν προσωρινά καταλάβει περισσότερα από 20 πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αντίποινα, κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Εννέα Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στις συγκρούσεις, είπε ο εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους αριθμούς. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

Εκατέρωθεν ανακοινώσεις

Ο Μουτζαχίντ ανέφερε πως οι εχθροπραξίες σταμάτησαν έπειτα από αίτημα του Κατάρ και ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αμυντική θέση, αν και υποστήριξε πως οι πακιστανικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Τη νύχτα της Πέμπτης, πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στοχοθέτησαν την Καμπούλ για πρώτη φορά, ενώ επιπλέον πλήγματα έγιναν σε μια αγορά στην επαρχία Πακτίκα στα σύνορα. Ως απάντηση, δυνάμεις των Ταλιμπάν πραγματοποίησαν επιθέσεις, κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, που χωρίζει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Ο Μουτζαχίντ υποστήριξε πως πυρήνες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν επιχειρούν από το Πακιστάν με τη στήριξη στοιχείων του πακιστανικού στρατού. Ανέφερε πως αρκετές επιθέσεις εναντίον Αφγανών αξιωματούχων, θρησκευτικών προσώπων και ξένων αποστολών είχαν σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί από την πακιστανική επικράτεια.

Ο Μουτζαχίντ κατηγόρησε επιπλέον το Πακιστάν πως διασπείρει ψευδείς πληροφορίες εσκεμμένα και κλιμακώνει την ένταση μέσω βομβαρδισμών στα σύνορα και παραβιάσεων του εναέριου χώρου.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν προειδοποίησε πως το Αφγανιστάν θα απαντήσει σε περαιτέρω επιθέσεις και διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυριαρχία του.

Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Πακιστάν ότι οι Ταλιμπάν προσφέρουν καταφύγιο σε ισλαμιστές μαχητές της οργάνωσης Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν, επισημαίνοντας πως κανένας μαχητής δεν επιτρέπεται να επιχειρεί στο Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν υπόσχεται «σθεναρή» απάντηση

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε σήμερα μια «σθεναρή απάντηση» στις επιχειρήσεις –αντίποινα του Αφγανιστάν εναντίον των δυνάμεών του τη νύχτα στα κοινά τους σύνορα.

Χθες βράδυ, το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «με επιτυχία» μια ένοπλη επιχείρηση «αντιποίνων» σε βάρος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικά πλήγματα στην αφγανική επικράτεια από τον πακιστανικό στρατό».

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην άμυνα του Πακιστάν και κάθε πρόκληση θα ακολουθηθεί από μια σθεναρή και αποτελεσματική απάντηση», προειδοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την Καμπούλ ότι φιλοξενεί «τρομοκρατικά στοιχεία».

«Το Αφγανιστάν παίζει με τη φωτιά και το αίμα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, διαβεβαιώνοντας πως ο γείτονάς του θα λάβει «όπως η Ινδία, μια συντριπτική απάντηση προκειμένου να μην τολμήσει πλέον να ρίξει ούτε καν ένα εχθρικό βλέμμα στο Πακιστάν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Αντίστροφη μέτρηση 12.10.25

Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ισπανία: Σαρώνει τη Βαλένθια η καταιγίδα Alice – Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)
Ακυρώσεις πτήσεων 12.10.25

Σαρώνει την Ισπανία η καταιγίδα Alice - Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)

Διάδρομοι προσγείωσης και τμήματα κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Ίμπιζα στην Ισπανία πλημμύρισαν, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να προστατευθούν από τα νερά που έπεφταν από την οροφή

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Σταυροδρόμι 12.10.25

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς
On Field 12.10.25

«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε θέση στο θέμα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν πείθει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εστρωμένη των αφανών
Λαθροχειρίες 12.10.25

Εστρωμένη των αφανών

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο σημείο για διαδήλωση από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12.10.25

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαν Μαρίνο – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living
English edition 12.10.25

Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living

More than 50 companies and 10 supermarket chains in Greece join an initiative to cut supermarket prices by an average of 8%, as inflation in consumer goods falls to its lowest level in four years

Σύνταξη
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Αντίστροφη μέτρηση 12.10.25

Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment
English edition 12.10.25

Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment

Speaking in Sydney, Deputy Foreign Minister Giannis Loverdos highlighted Greece’s strong economy, investor-friendly climate, and enduring ties with the Greek diaspora

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
Και στην Ελλάδα 12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου
Το χρονικό 12.10.25

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη

Είχαν συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του 6χρονου - Για την τραγωδία στη Σαντορίνη εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο