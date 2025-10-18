Αφγανιστάν και Πακιστάν θα διεξάγουν ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ.

Την Παρασκευή, μια επίθεση αυτοκτονίας κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά Πακιστανών στρατιωτών και τον τραυματισμό 13

Μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία από το Αφγανιστάν αναχώρησε το Σάββατο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αφγανικής κυβέρνησης, μετά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών που συμφωνήθηκε μετά τις σφοδρές συγκρούσεις.

«Όπως υποσχεθήκαμε, οι διαπραγματεύσεις με την πακιστανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ντόχα», τόνισε ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η αντιπροσωπεία της Καμπούλ θα τελεί υπό την ηγεσία του υπουργού Άμυνας, Μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ.

Η πακιστανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα του Κατάρ από την Παρασκευή για τις συνομιλίες, ενώ σε αυτή θα προστεθούν κι άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters.

Τι προηγήθηκε ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Αφγανιστάν και Πακιστάν παρέτειναν την Παρασκευή την 48ωρη εκεχειρία για τη διάρκεια των συνομιλιών στη Ντόχα, σύμφωνα με πηγές, καθώς επιδιώκουν να επιλύσουν τις συγκρούσεις που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες την περασμένη εβδομάδα, στις σκληρότερες μάχες μεταξύ των δύο χωρών της Νότιας Ασίας από την κατάληψη της εξουσίας στην Καμπούλ από τους Ταλιμπάν το 2021.

Όπως γράφει το Reuters, οι σφοδρές μάχες στο έδαφος μεταξύ των πρώην συμμάχων και οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων μήκους 2.600 χιλιομέτρων ξεκίνησαν μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ προς την Καμπούλ να συγκρατήσει τους μαχητές που είχαν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, ισχυριζόμενο ότι επιχειρούσαν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Η βίαιη δράση των μαχητών στο Πακιστάν αποτελεί σημαντικό παράγοντα έντασης στις σχέσεις της χώρας με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

«Το αφγανικό καθεστώς πρέπει να θέσει υπό έλεγχο τους πληρεξούσιούς του που έχουν καταφύγια στο Αφγανιστάν και χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να διαπράττουν αποτρόπαιες επιθέσεις στο Πακιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, το Σάββατο, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης δοκίμων.

Ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν λίγες ώρες μετά την παράταση της εκεχειρίας.

