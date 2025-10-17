Επίθεση αυτοκτονίας με 7 νεκρούς Πακιστανούς στρατιώτες κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Επτά Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μια επίθεση αυτοκτονίας κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν την Παρασκευή, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Καμπούλ που διέκοψε τις έντονες μάχες μεταξύ των πρώην συμμάχων αυτό το μήνα.

Οι γείτονες της Νότιας Ασίας εμπλέκονταν σε σφοδρές μάχες εδάφους, ενώ το Πακιστάν πραγματοποίησε επίσης αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων, σκοτώνοντας δεκάδες και τραυματίζοντας εκατοντάδες, πριν καταλήξουν σε 48ωρη εκεχειρία που λήγει το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 7 Πακιστανούς

Οι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση μαχητών σε πακιστανικό στρατόπεδο στο βόρειο Βαζιριστάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και 13 τραυματίες, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους ασφαλείας.

Ενώ ένας μαχητής έριξε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά στον περιμετρικό τοίχο ενός φρουρίου που χρησίμευε ως στρατόπεδο, δύο άλλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στην εγκατάσταση και σκοτώθηκαν, ανέφεραν, σύμφωνα με το Reuters.

Η βία των μαχητών στο Πακιστάν αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενόχλησης στις σχέσεις του με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων το 2021.

Η τελευταία σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησε μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ από την Καμπούλ να συγκρατήσει τους μαχητές που είχαν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, ισχυριζόμενο ότι λειτουργούσαν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Οι μάχες μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Πακιστάν «αντέδρασε» καθώς έχασε την υπομονή του με το Αφγανιστάν μετά από μια σειρά επιθέσεων μαχητών, αλλά ήταν έτοιμο να πραγματοποιήσει συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την κατηγορία και κατηγορούν τον πακιστανικό στρατό ότι διαδίδει παραπληροφόρηση για το Αφγανιστάν, προκαλώντας εντάσεις στα σύνορα και προσφέροντας καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το ISIS, με σκοπό να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την κυριαρχία του.

Το Ισλαμαμπάντ αρνείται τις κατηγορίες.

Αν και οι ισλαμικές χώρες έχουν συγκρουστεί στο παρελθόν, οι μάχες αυτού του μήνα είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών. Έχουν τραβήξει την προσοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, που έχουν μεσολαβήσει και έχουν προσπαθήσει να σταματήσουν τις μάχες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.