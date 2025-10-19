Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ντόχα, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συγκρότηση μηχανισμών για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Statement | Pakistan and Afghanistan Agree to an Immediate Ceasefire During a Round of Negotiations in Doha#MOFAQatar pic.twitter.com/fPXvn6GaU6 — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) October 18, 2025

Πακιστάν και Αφγανιστάν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν εξάλλου σε περαιτέρω συναντήσεις τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας και να επαληθεύσουν την εφαρμογή της, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Κατάρ εκφράζει την ελπίδα πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία θα συμβάλει στον τερματισμό των εντάσεων στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν και στη θεμελίωση βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

Η άμεση κατάπαυση του πυρός υπογράφτηκε σε επίπεδο υπουργών Άμυνας

Για τις διαπραγματεύσεις, μια «υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Ισλαμικού Εμιράτου (σ.σ. Αφγανιστάν), με επικεφαλής τον αξιότιμο υπουργό Άμυνας Μαουλάουι Μοχάμαντ Γιακούμπ Μουτζαχίντ», πήγε στη Ντόχα.

Το Πακιστάν εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Άμυνας Χαγουάτζα Ασίφ ο οποίος ισχυρίστηκε πριν αναχωρήσει ότι «η Καμπούλ χρησιμοποιείται ως μεσάζων από την Ινδία. «Έχω τις αμφιβολίες μου ότι αυτή η εκεχειρία θα κρατήσει, καθώς αυτή τη στιγμή όλες οι αποφάσεις των Ταλιμπάν χρηματοδοτούνται από το Δελχί» είπε σχετικά.