Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έξω από το δικαστικό μέγαρο. Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιμπάν του Πακιστάν με ανακοίνωσή τους.

Στην ανακοίνωση ανέφεραν: «Δικαστές, δικηγόροι και αξιωματούχοι που εκτέλεσαν αποφάσεις βάσει των αντιισλαμικών νόμων του Πακιστάν έγιναν στόχος». Επίσης, απείλησαν με περισσότερες επιθέσεις, αν δεν εφαρμοστεί ο ισλαμικός νόμος (Σαρία) στη χώρα.

Η έκρηξη σημειώθηκε έξω από τα κτίρια των περιφερειακών δικαστηρίων περίπου στις 12:30 μ.μ. Πρόκειται για ώρα κατά την οποία η περιοχή είναι συνήθως γεμάτη με δικηγόρους και διαδίκους.



Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μοχσίν Νάκβι, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν. Ο Νάκβι είπε επίσης ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας προσπάθησε να «εισέλθει στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου. Επειδή δεν το κατάφερε, στόχευσε ένα αστυνομικό όχημα».

Κρίση ασφαλείας

Το Πακιστάν αντιμετωπίζει μεγάλη αύξηση τρομοκρατικών επιθέσεων. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη κρίση ασφαλείας εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν του Πακιστάν έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 600 επιθέσεις στο Πακιστάν μόνο φέτος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι. Οι επιθέσεις έχουν γίνει κυρίως στην περιοχή Χιμπέρ Παχτούνκβα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν. Ωστόσο, αυτή η επίθεση αυτοκτονίας είναι η πιο σημαντική στο Ισλαμαμπάντ εδώ και χρόνια.

Ένταση με το Αφγανιστάν

Η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι παρέχουν ασφαλές καταφύγιο και ένοπλη υποστήριξη στους μαχητές του TTP. Κάτι που αρνείται η Καμπούλ.

Τον Οκτώβριο, εξαιτίας των κατηγοριών αυτών, προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ θανατηφόρες συγκρούσεις ξέσπασαν κατά μήκος των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι συνομιλίες για κατάπαυση πυρός προς το παρόν δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Το Πακιστάν αντιμετωπίζει επίσης έξαρση επιθέσεων, με πολλούς νεκρούς, στο πλαίσιο της εξέγερσης στο Μπαλουχιστάν, την περιοχή που συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν. Οι μαχητές Μπαλούχ, οι οποίοι αγωνίζονται για να αποσχιστούν από το Πακιστάν, έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών και η κατάληψη επιβατικού τρένου στις αρχές του χρόνου.

«Κατάσταση πολέμου»

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Καουάτζα Ασίφ, η επίθεση στο δικαστικό μέγαρο στο Ισλαμαμπάντ είναι «κλήση αφύπνισης» για τις τρομοκρατικές απειλές που αντιμετωπίζει το Πακιστάν.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου. Όποιος πιστεύει ότι ο πακιστανικός στρατός διεξάγει αυτόν τον πόλεμο στην αφγανο-πακιστανική μεθόριο και στις απομακρυσμένες περιοχές του Μπαλουχιστάν, η σημερινή επίθεση αυτοκτονίας στα περιφερειακά δικαστήρια του Ισλαμαμπάντ αποτελεί αφύπνιση», είπε.

Σύμφωνα με τον Καουάτζα Ασίφ, η επίθεση θέτει εν αμφιβόλω την επιτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με τους Αφγανούς. «Σε αυτό το περιβάλλον, θα ήταν μάταιο να τρέφουμε μεγαλύτερες ελπίδες για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τους ηγέτες της Καμπούλ», είπε.