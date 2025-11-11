Έκρηξη που προκάλεσε βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα έξω από ένα δικαστικό μέγαρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Τρίτη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί.

Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πηγή από το νοσοκομείο.

Η έκρηξη στο Πακιστάν

Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στο δικαστικό μέγαρο με τα πόδια, αλλά πυροδότησε τη βόμβα έξω από αυτό, κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα, αφού περίμενε εκεί για 10 με 15 λεπτά, δήλωσε ο Νακβί στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με το Reuters.

«Ερευνούμε το περιστατικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν είναι απλώς άλλη μια βομβιστική επίθεση. Συνέβη ακριβώς στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο υπουργός.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο με μεγάλο αριθμό διαδίκων.

Άνθρωποι καλυμμένοι με αίμα κείτονταν δίπλα σε ένα αστυνομικό φορτηγό, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ακόμη δεν έχουν διασταυρωθεί.