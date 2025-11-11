Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο – Τουλάχιστον δώδεκα νεκροί
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο στο Πακιστάν, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν σοβαρά
- Συνελήφθη υπάλληλος που βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσα στην τουαλέτα
- Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός
- Έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο στο Πακιστάν - Τουλάχιστον δώδεκα νεκροί
- ΑΑΔΕ: Απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα μέσω βουλγαρικής εταιρείας – βιτρίνας
Έκρηξη που προκάλεσε βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα έξω από ένα δικαστικό μέγαρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Τρίτη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί.
Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πηγή από το νοσοκομείο.
Η έκρηξη στο Πακιστάν
Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στο δικαστικό μέγαρο με τα πόδια, αλλά πυροδότησε τη βόμβα έξω από αυτό, κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα, αφού περίμενε εκεί για 10 με 15 λεπτά, δήλωσε ο Νακβί στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με το Reuters.
«Ερευνούμε το περιστατικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν είναι απλώς άλλη μια βομβιστική επίθεση. Συνέβη ακριβώς στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο υπουργός.
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο με μεγάλο αριθμό διαδίκων.
Άνθρωποι καλυμμένοι με αίμα κείτονταν δίπλα σε ένα αστυνομικό φορτηγό, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ακόμη δεν έχουν διασταυρωθεί.
- Την Τετάρτη η απολογία του λιμενικού που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων στον Βόλο
- Μάριος Καπότσης – Ελευθερία Κοντρογεώργη: Τι απαντούν στις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι
- Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»
- Δεν παίζει με τη Ζαλγκίρις ο Νιλικίνα – Χωρίς Γκος οι Λιθουανοί
- Μαρόκο: Συνάντηση παλατιού – πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις