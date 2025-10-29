Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας διαρκείας, μετά τις πρόσφατες πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών, ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε η πακιστανική κυβέρνηση (στη φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, αφγανοί Ταλιμπάν περιπολούν στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν έπειτα από ανταλλαγές πυρών).
«Δυστυχώς, η αφγανική πλευρά δεν παρείχε διαβεβαιώσεις (…) και κατέφυγε σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, υπεκφυγές και τεχνάσματα», δήλωσε ο πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης Ατάουλα Τάραρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει πρόσφατα σε κατάπαυση πυρός έπειτα από πολύνεκρες εχθροπραξίες
Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση», σύμφωνα με τον πακιστανό υπουργό.
Update on Pakistan – Afghanistan Dialogue, Istanbul – October 2025
Ever since the assumption of control in Kabul, Pakistan has repeatedly engaged with the Afghan Taliban Regime regarding persistent cross border terrorism by Indian-abetted Fitna al Khwarij (TTP) and Indian proxy,…
— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) October 28, 2025
Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει πρόσφατα στην Ντόχα σε κατάπαυση πυρός ύστερα από πολυήμερες εχθροπραξίες κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, στο χειρότερο κύμα βίας αφότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021 στο Αφγανιστάν.
Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν όταν το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από τους Ταλιμπάν να πατάξουν τους ισλαμιστές που όπως λέει εξαπολύουν διασυνοριακές επιθέσεις εναντίον πακιστανικών δυνάμεων.
Σφοδρές συγκρούσεις
Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων και ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις.
Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που βάζουν στο στόχαστρο πακιστανικές δυνάμεις.
Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και λένε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν παραβιάζουν την αφγανική κυριαρχία.
Πηγή: ΑΠΕ
