Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 23:39

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Μεταξύ των τραυματιών στην Καμπούλ είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα κινέζικου εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

Σύνταξη
19.01.2026, 23:56
Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κινεζικό εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ. Εξαιτίας της έκρηξης, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Amaq, το οποίο πρόσκειται στην τζιχαντιστική οργάνωση, την επίθεση εξαπέλυσε βομβιστής αυτοκτονίας. Το πρακτορείο Amaq αναφέρει επίσης ότι ο τοπικός βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους έχει βάλει Κινέζους πολίτες στο στόχαστρο εξαιτίας των «εγκλημάτων της κινεζικής κυβέρνησης σε βάρος των Ουιγούρων».

Οι Ουιγούροι αποτελούν μια μειονοτική ομάδα περίπου 10 εκατομμυρίων, κυρίως μουσουλμάνων, στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου. Εκεί βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, ενώ εκεί ζουν και πολλοί αλλοδαποί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας Κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου της αστυνομίας, από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

20 τραυματίες στο νοσοκομείο

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται συντρίμμια και ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο. Επίσης, φαίνεται καπνός να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Οι εκρήξεις στην Καμπούλ και σε όλο το Αφγανιστάν είναι σπανιότερες από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία μετά την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ το 2021. Ωστόσο, παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους εξακολουθούν να δρουν στη χώρα και πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις.

Το 2025, η χώρα αντιμετώπισε δύο επιθέσεις αυτοκτονίας.

Οι Ταλιμπάν, όταν ανέκτησαν την εξουσία, δεσμεύτηκαν να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, πολλές από τις οποίες αναλήφθηκαν από το τοπικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

Σύνταξη
Σύνταξη
Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν – Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα [βίντεο]
Πάγος 19.01.26

Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν - Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα

Δεκάδες οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια που είχαν μαζευτεί σε αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, σε μέρα με κάκιστη ορατότητα. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
43 αγνοοούμενοι 19.01.26 Upd: 22:46

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Ευλογίες Μακρόν 19.01.26

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
Eurogroup 19.01.26

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Σύνταξη
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
Στα «μανταλάκια» 19.01.26

Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο