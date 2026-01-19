Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κινεζικό εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ. Εξαιτίας της έκρηξης, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Amaq, το οποίο πρόσκειται στην τζιχαντιστική οργάνωση, την επίθεση εξαπέλυσε βομβιστής αυτοκτονίας. Το πρακτορείο Amaq αναφέρει επίσης ότι ο τοπικός βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους έχει βάλει Κινέζους πολίτες στο στόχαστρο εξαιτίας των «εγκλημάτων της κινεζικής κυβέρνησης σε βάρος των Ουιγούρων».

Οι Ουιγούροι αποτελούν μια μειονοτική ομάδα περίπου 10 εκατομμυρίων, κυρίως μουσουλμάνων, στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου. Εκεί βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, ενώ εκεί ζουν και πολλοί αλλοδαποί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας Κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου της αστυνομίας, από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

20 τραυματίες στο νοσοκομείο

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται συντρίμμια και ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο. Επίσης, φαίνεται καπνός να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Οι εκρήξεις στην Καμπούλ και σε όλο το Αφγανιστάν είναι σπανιότερες από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία μετά την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ το 2021. Ωστόσο, παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους εξακολουθούν να δρουν στη χώρα και πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις.

Το 2025, η χώρα αντιμετώπισε δύο επιθέσεις αυτοκτονίας.

Οι Ταλιμπάν, όταν ανέκτησαν την εξουσία, δεσμεύτηκαν να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, πολλές από τις οποίες αναλήφθηκαν από το τοπικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.