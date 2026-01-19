Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Shahr-e-Naw της πρωτεύουσας, η οποία φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην Καμπούλ.

«Aρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν»

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Abdul Mateen Qani, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν αργότερα.

Οι εκρήξεις στην Καμπούλ και σε όλο το Αφγανιστάν είναι σπανιότερες από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2021 , αλλά οι θυγατρικές του ISIS εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα και πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις.

Το 2025, η χώρα αντιμετώπισε δύο επιθέσεις αυτοκτονίας.

Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι διεξάγουν ένοπλη εξέγερση εδώ και χρόνια, ανέκτησαν την εξουσία και δεσμεύτηκαν να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, πολλές από τις οποίες αναλήφθηκαν από το τοπικό παρακλάδι του ISIS.

*Κεντρική φωτό: Αρχείο