Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Πακιστάν – Αφγανιστάν: Η σύγκρουση παίρνει διαστάσεις πολέμου μετά τους βομβαρδισμούς στην Καμπούλ – Πάνω από 130 νεκροί
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 07:38

Πακιστάν – Αφγανιστάν: Η σύγκρουση παίρνει διαστάσεις πολέμου μετά τους βομβαρδισμούς στην Καμπούλ – Πάνω από 130 νεκροί

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν είπε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν - Έκκληση του ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση

Σύνταξη
Παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν που οδήγησαν σε κατάπαυση πυρός, νέες συγκρούσεις έχουν ανάψει το φυτίλι του πολέμου, όπως πλέον δηλώνεται και από επίσημα χείλη.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ, αφού οι δύο χώρες αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

Ο στρατός του Πακιστάν βομβάρδισε νωρίτερα την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, και τις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρι, και έκανε λόγο για πάνω από 130 νεκρούς και 200 τραυματίες στις τάξεις των Ταλιμπάν. Φωτογραφίες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν ωστόσο τραυματισμένες γυναίκες από την επίθεση σε νοσοκομεία της Καμπούλ.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν έδωσε στη δημοσιότητα τα φερόμενα πλήγματα που έχει καταφέρει ο στρατός της χώρας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο 27 θέσεις των Ταλιμπάν έχουν καταστραφεί και εννέα έχουν καταληφθεί ενώ περισσότερα από 80 «τανκς, πυροβόλα και οπλισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν καταστραφεί».

Η αφγανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μετά τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας έχει ξεκινήσει επιθέσεις σε θέσεις του Πακιστάν.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι Ταλιμπάν έχουν δηλώσει ότι έχουν ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων και εγκαταστάσεων κατά μήκος της «γραμμής Ντουράντ» την Πέμπτη.

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν επίσης ότι η επίθεσή τους ήταν απάντηση σε έναν ξεχωριστό γύρο πακιστανικών αεροπορικών επιδρομών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αν και οι εντάσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν βρισκόταν σε ύφεση εδώ και μήνες η πρόσφατη κλιμάκωση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Αυτοσυγκράτηση ζητά ο ΟΗΕ

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων» πρόσθεσε.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του ΟΗΕ ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο.

Αντιδράσεις Ινδίας – Ιράν

Η Ινδία – ο νούμερο ένα αντίπαλος του Πακιστάν στην περιοχή-  που έχει αναπτύξει σχέσεις με τους Ταλιμπάν καταδίκασε τους βομβαρδισμούς του Ισλαμαμπάντ «σε αφγανικό έδαφος που οδήγησαν σε θύματα αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού» και ζήτησε να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν.

Η συμμαχία Ινδίας – Ταλιμπάν έχει προκαλέσει ανησυχία στο Πακιστάν που εκφράζει φόβους για την εσωτερική του ασφάλεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προέτρεψε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και αρχών καλής γειτονίας, τονίζοντας τη σημασία του ιερού μήνα του Ραμαζανιού ως εποχή αυτοσυγκράτησης και ισλαμικής αλληλεγγύης.

Σε ανάρτηση στο X νωρίς την Παρασκευή, ο Αραγτσί επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του Ιράν να υποστηρίξει τη διαδικασία, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια για τη διευκόλυνση του εποικοδομητικού διαλόγου, την εμβάθυνση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Καμπούλ και Ισλαμαμπάντ.

Ο Σάμι Ομάρι, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής στη Νότια και Κεντρική Ασία, δήλωσε στο Al Jazeera ότι έχουν σημειωθεί 75 συγκρούσεις μεταξύ αφγανικών και πακιστανικών δυνάμεων από το 2021 – την ίδια χρονιά που οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αποσύρθηκαν από το Αφγανιστάν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει «επτά τεκμηριωμένες ανεξάρτητες αεροπορικές επιθέσεις» στο Αφγανιστάν, είπε, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας επιδρομής την Παρασκευή.

Ο τελευταίος γύρος συγκρούσεων ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο και συνεχίστηκε με αρκετές αναζωπυρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τι είναι η Γραμμή Ντουράντ και γιατί είναι σημαντική

Οι επιθέσεις επικεντρώνονται στη Γραμμή Ντουράντ. Έτσι ονομάζονται τα σύνορα μήκους 2.640 χιλιομέτρων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Η Γραμμή Ντουράντ χρησιμεύει ως το de facto σύνορο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δεν αναγνωρίζεται επίσημα από το Αφγανιστάν.

Η γραμμή οριοθετήθηκε τη δεκαετία του 1890 από Βρετανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ευρωπαϊκού αποικισμού και ανταγωνισμού, γνωστής ως το «Μεγάλο Παιχνίδι».

Η παραμεθόρια περιοχή είναι εθνοτικά ποικιλόμορφη και οι άνθρωποι εκατέρωθεν των συνόρων μοιράζονται βαθιούς πολιτιστικούς, γλωσσικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Το Πακιστάν αναγνωρίζει τη Γραμμή Ντουράντ ως το διεθνές σύνορο και έχει κατασκευάσει φράχτες και άλλες υποδομές κατά μήκος της.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες Πακιστάν και Αφγανιστάν

Αναλυτές έχουν δηλώσει στο BBC Urdu ότι θα ήταν απίθανο οι Ταλιμπάν να διεξάγουν έναν συμβατικό πόλεμο με το Πακιστάν.

Υπάρχει σημαντική διαφορά στις στρατιωτικές δυνατότητες μεταξύ του Πακιστάν και των Αφγανών Ταλιμπάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν, οι οποίες είναι πυρηνικά οπλισμένες, κατατάσσονται σταθερά στις 15 κορυφαίες στον κόσμο σε στρατιωτική δύναμη.

Οι Ταλιμπάν, από την άλλη πλευρά, δεν διαθέτουν τους ίδιους στρατιωτικούς πόρους και αντιμετωπίζουν τις δικές τους οικονομικές προκλήσεις.

Τα όπλα που κατέχει ο στρατός των Ταλιμπάν προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τρεις πηγές: αυτά που άφησε ο πρώην αφγανικός στρατός, αυτά που προέρχονται από ξένες δυνάμεις που έχουν αποσυρθεί και νέα όπλα που απέκτησαν από πηγές όπως η μαύρη αγορά.

Οι ειδικοί λένε ότι βίντεο από προηγούμενες συνοριακές συγκρούσεις υποδηλώνουν ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν χρησιμοποιήσει ως επί το πλείστον ελαφρά όπλα εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, οι Ταλιμπάν έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον ανταρτοπόλεμο, λένε οι αναλυτές.

Ένας Αφγανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας δήλωσε στο BBC Urdu ότι πολλές από τις εχθροπραξίες των Ταλιμπάν με τις πακιστανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν ανταρτικές τακτικές όπως αιφνιδιαστικές επιθέσεις και βόμβες στο δρόμο.

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
