Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης κάλεσαν σήμερα Σάββατο τα μέρη να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν ανάμεσα στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν αυτήν την εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να έχει «σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή» (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Yves Herman).
Σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 που υπογράφεται από την Υπατη Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ Κάγια Κάλας τονίζεται ακόμη ότι η αφγανική επικράτεια «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται» για να απειλούνται άλλες χώρες ή ως ορμητήριο για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον τους, και καλείται η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αναλάβει «αποτελεσματική δράση εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων» οι οποίες δρουν στην επικράτεια της χώρας ή τη χρησιμοποιούν για να διαπράττουν επιθέσεις αλλού.
Η αφγανική επικράτεια «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται» για να απειλούνται άλλες χώρες
«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», συμπληρώνεται στο κείμενο, που υπενθυμίζει πως πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και να προστατεύονται οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές.
Η παρέμβαση των Βρυξελλών ακολουθεί τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυνάμεις των αφγανών Ταλιμπάν και του Πακιστάν προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή.
Οι αφγανοί μαχητές επιτέθηκαν σε στοιχεία του πακιστανικού στρατού την Πέμπτη και το Ισλαμαμπάντ ανταπέδωσε εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, στην Κανταχάρ, λίκνο των Ταλιμπάν, και αλλού. Οι δυο πλευρές καταμετρούν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες θύματα.
Ο πακιστανός υπουργός Αμυνας μίλησε για «ανοικτό πόλεμο» εναντίον των Ταλιμπάν.
«Ενορχηστρώνει επιθέσεις»
Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβε εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το φονταμενταλιστικό κίνημα των Ταλιμπάν στα μέσα Αυγούστου του 2021.
Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια. Οι de facto αφγανικές αρχές το αρνούνται.
Εχουν υπάρξει επανειλημμένα αιματηρές συγκρούσεις των δυο χωρών και διάφοροι κύκλοι διαπραγματεύσεων, αλλά δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η διένεξη, αν και παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στην απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που κράταγαν αιχμαλώτους οι αφγανοί Ταλιμπάν.
Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε εκ νέου την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).
Πηγή: ΑΠΕ
