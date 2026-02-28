Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στην αποστολή του στις Σέρρες (vid)
O Oλυμπιακός βρίσκεται από το Σάββατο (28/2) στις Σέρρες για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00) και ο κόσμος των ερυθρόλευκων υποδέχθηκε την αποστολή με ιδιαίτερη θέρμη.
O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League (1/3, 16:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας.
Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2).
Το βράδυ της ίδιας ημέρας οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στην πόλη των Σερρών με τον κόσμο της ομάδας να περιμένει την αποστολή για να την αποθεώσει.
Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή στον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, ο οποίος γνώρισε έντονη αποθέωση από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να τον χαιρετήσει.
Στο αυριανό παιχνίδι αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο περίπου 4.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα κάνουν το γήπεδο του Πανσερραϊκού ένα μικρό… Καραϊσκάκη υποστηρίζοντας την ομάδα όπως μόνο εκείνοι ξέρουν.
Δείτε βίντεο του foni.gr από την υποδοχή του Ολυμπιακού
