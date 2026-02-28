Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον Πανσερραϊκό (pic)
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00) – Ποιοι δεν θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ…
O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League (1/3, 16:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας.
Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.
Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 20 ποδοσφαιριστές για ένα must win παιχνίδι, με τον Γιαζίτσι να είναι κανονικά στην αποστολή, ενώ εκτός έμειναν οι Φρανσίσκο Ορτέγκα, Κλέιτον και Ντάνιελ Ποντένσε, που δεν αγωνίστηκε και στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία στη ρεβάνς για τα play off του Champions League.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#PANOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/IqXrZd2AG3
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 28, 2026
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα έχει τη στήριξη από τουλάχιστον 4.000 οπαδούς.
Όσον αφορά τη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 2η θέση μετά από 22 αγωνιστικές και έχει 50 βαθμούς και με νίκη επί του Πανσερραϊκού θα πατήσει κορυφή, περιμένοντας το αποτέλεσμα από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, που διεξάγεται την Κυριακή στις 17:30.
