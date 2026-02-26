Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα… προσεχώς! (pic)
Ανάρτηση με νόημα έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός εν όψει της συνέχειας στη Super League.
- Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
- Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου Καρδίτσας
- Ραγίζει καρδιές ο Υπάτιος Πατμάνογλου: Το μήνυμά του για τα 9 χρόνια από το τροχαίο με την Porsche
- Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. στον Περιφερειακό – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League και πλέον έχει απομείνει ένας στόχος για τους Πειραιώτες: Η κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος στη φετινή Stoiximan Super League!
Τα μάτια είναι εκεί καρφωμένα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για το back to back στο πρωτάθλημα.
Μάλιστα, οι Πειραιώτες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα για τη στοχοπροσήλωσή τους μέσα από μία ανάρτηση στα social media της ομάδας. Σε αυτή πρωταγωνιστούν τα μάτια των Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσου, Πασχαλάκη, Σιπιόνι και Ορτέγκα, με τη λεζάντα να γράφει «Με το βλέμμα στη Stoiximan Super League».
Δείτε το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα… προσεχώς! (pic)
- Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)
- Final Four: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση πώλησης των εισιτηρίων
- Μαρόκο: Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Ελ Κααμπί (pic)
- Οικονομικό σοκ για την Ίντερ: Απώλειες σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τον πρόωρο αποκλεισμό
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγόρασε το 25% της Αλμερία
- Τελείωσαν οι μεταγραφές στη Euroleague: Δήλωσε τον Φαλ ο Ολυμπιακός στη λίστα
- Συγκλονίζει ο Κρις Μπος: «Ξύπνησα καλυμμένος με το αίμα μου – Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις