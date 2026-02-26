Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα… προσεχώς! (pic)

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League και πλέον έχει απομείνει ένας στόχος για τους Πειραιώτες: Η κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος στη φετινή Stoiximan Super League!

Τα μάτια είναι εκεί καρφωμένα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για το back to back στο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα για τη στοχοπροσήλωσή τους μέσα από μία ανάρτηση στα social media της ομάδας. Σε αυτή πρωταγωνιστούν τα μάτια των Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσου, Πασχαλάκη, Σιπιόνι και Ορτέγκα, με τη λεζάντα να γράφει «Με το βλέμμα στη Stoiximan Super League».

Δείτε το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός: