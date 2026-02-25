Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.
Στην πρώτη του συμμετοχή στο νέο φορμάτ του Champions League, ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τον ενδιάμεσο γύρο, μετά την 18η θέση που κατέλαβε στη League Phase, ολοκληρώνοντας τελικά την κάτι θετική παρουσία του μετά το 0-0 στο Λεβερκούζεν.
Η επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης πρόσφερε σημαντικούς βαθμούς στο ranking της ομάδας, με το βλέμμα στο… άμεσο μέλλον. Οι Πειραιώτες θα έχουν φυσικά την ευκαιρία να βρεθούν και πάλι απευθείας στα «αστέρια» αποφεύγοντας τη διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών με απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να κατακτήσουν και φέτος τον τίτλο της Super League.
Το «χρυσό εισιτήριο»
Σύμφωνα με το νέο φορμάτ του Champions League, στη σπουδαία διοργάνωση συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες όπως μέχρι πριν δύο σεζόν, με το 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, ανάμεσα από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.
Αυτό το έξτρα εισιτήριο προκύπτει μόνο αν η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο έχει εξασφαλίσει τη θέση στο επόμενο Champions League μέσα από το εγχώριο πρωτάθλημά της, κάτι που βεβαίως είναι εξαιρετικά σπάνιο αν όχι απίθανο να μην συμβεί.
Το τελευταίο τέτοιο εισιτήριο, αυτό της σεζόν 2025-26 το πήρε και πάλι ο Ολυμπιακός, αφού κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθλημα και η μοναδική ομάδα που είχε περισσότερους βαθμούς από τους Πειραιώτες στην UEFA, η Ρέιτζερς, αντίθετα έχασε τον τίτλο στη Σκωτία.
Με τα παραπάνω δεδομένα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα για να είναι στην επόμενη League Phase του Champions League χωρίς προκριματικά, αφού είναι πρώτος στην σχετική ειδική βαθμολογία της UEFA για φέτος και κινδυνεύει μόνο από Σαχτάρ και Φερεντσβάρος.
Η ειδική βαθμολογία της UEFA
Ολυμπιακός – 62.250
Ρέιντζερς – 59.250
Κοπεγχάγη – 54.375
Σαχτάρ Ντόνετσκ – 50.250
Φερεντσβάρος – 48.250
ΠΑΟΚ – 48.250
Ερυθρός Αστέρας – 46.500
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 46.500
Μίντιλαντ – 46.250
Ζάλτσμπουργκ – 45.000
Σέλτικ – 44.000
Καραμπάγκ – 42.750
*με bold οι ομάδες που ολοκλήρωσαν τις φετινές ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και δεν μπορούν να συγκεντρώσουν περισσότερους βαθμούς.
Το μοναδικό σενάριο με το οποίο ο Ολυμπιακός χάνει αυτό το «χρυσό εισιτήριο» ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα, περιλαμβάνει μια… τρελή πορεία από Σαχτάρ ή Φερεντσβάρος. Δηλαδή να συνεχίσουν με νίκες μέχρι τα ημιτελικά, μαζεύοντας παράλληλα βαθμούς από τα μπόνους πρόκρισης και να βρεθούν στον τελικό του Conference και του Europa League αντίστοιχα, με νίκη και ισοπαλία στους «4». Μόνο έτσι θα καταφέρουν να προσπεράσουν τον Ολυμπιακό στην ειδική βαθμολογία.
