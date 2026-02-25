sports betsson
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στην πρώτη του συμμετοχή στο νέο φορμάτ του Champions League, ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τον ενδιάμεσο γύρο, μετά την 18η θέση που κατέλαβε στη League Phase, ολοκληρώνοντας τελικά την κάτι θετική παρουσία του μετά το 0-0 στο Λεβερκούζεν.

Η επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης πρόσφερε σημαντικούς βαθμούς στο ranking της ομάδας, με το βλέμμα στο… άμεσο μέλλον. Οι Πειραιώτες θα έχουν φυσικά την ευκαιρία να βρεθούν και πάλι απευθείας στα «αστέρια» αποφεύγοντας τη διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών με απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να κατακτήσουν και φέτος τον τίτλο της Super League.

Το «χρυσό εισιτήριο»

Σύμφωνα με το νέο φορμάτ του Champions League, στη σπουδαία διοργάνωση συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες όπως μέχρι πριν δύο σεζόν, με το 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, ανάμεσα από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Αυτό το έξτρα εισιτήριο προκύπτει μόνο αν η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο έχει εξασφαλίσει τη θέση στο επόμενο Champions League μέσα από το εγχώριο πρωτάθλημά της, κάτι που βεβαίως είναι εξαιρετικά σπάνιο αν όχι απίθανο να μην συμβεί.

Το τελευταίο τέτοιο εισιτήριο, αυτό της σεζόν 2025-26 το πήρε και πάλι ο Ολυμπιακός, αφού κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθλημα και η μοναδική ομάδα που είχε περισσότερους βαθμούς από τους Πειραιώτες στην UEFA, η Ρέιτζερς, αντίθετα έχασε τον τίτλο στη Σκωτία.

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα για να είναι στην επόμενη League Phase του Champions League χωρίς προκριματικά, αφού είναι πρώτος στην σχετική ειδική βαθμολογία της UEFA για φέτος και κινδυνεύει μόνο από Σαχτάρ και Φερεντσβάρος.

Η ειδική βαθμολογία της UEFA

Ολυμπιακός – 62.250
Ρέιντζερς – 59.250
Κοπεγχάγη – 54.375
Σαχτάρ Ντόνετσκ – 50.250
Φερεντσβάρος – 48.250
ΠΑΟΚ – 48.250
Ερυθρός Αστέρας – 46.500
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 46.500
Μίντιλαντ – 46.250
Ζάλτσμπουργκ – 45.000
Σέλτικ – 44.000
Καραμπάγκ – 42.750

*με bold οι ομάδες που ολοκλήρωσαν τις φετινές ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και δεν μπορούν να συγκεντρώσουν περισσότερους βαθμούς.

Το μοναδικό σενάριο με το οποίο ο Ολυμπιακός χάνει αυτό το «χρυσό εισιτήριο» ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα, περιλαμβάνει μια… τρελή πορεία από Σαχτάρ ή Φερεντσβάρος. Δηλαδή να συνεχίσουν με νίκες μέχρι τα ημιτελικά, μαζεύοντας παράλληλα βαθμούς από τα μπόνους πρόκρισης και να βρεθούν στον τελικό του Conference και του Europa League αντίστοιχα, με νίκη και ισοπαλία στους «4». Μόνο έτσι θα καταφέρουν να προσπεράσουν τον Ολυμπιακό στην ειδική βαθμολογία.

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
Νέα Αριστερά 25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
Κάλλιο αργά 25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
ΗΠΑ 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις

Σύνταξη
“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα

Με δυναμικές ομιλίες, διεθνείς συνεργασίες, Lenovo Awards και εμπειρίες υψηλής έντασης, η ετήσια εκδήλωση της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης

Σύνταξη
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
