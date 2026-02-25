Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι» (pic)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν ευχαρίστησε από καρδιάς τους οπαδούς της ομάδας για τη στήριξη που παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στο Champions League.
- Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
- Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Περαστικός τον βρήκε στα σκουπίδια
- Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
- Απασφάλισε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τον πανικό γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα
Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, πλην γκολ, ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος 0-0 κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στην «BAYArena», μένοντας όμως εκτός συνέχειας του Champions League.
Μετά το τέλος του αγώνα, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε σε μια ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια στέλνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εντυπωσιακή στήριξη που παρείχαν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
«Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός στην ανάρτησή του.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Ρέτσος: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια»
- Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι» (pic)
- Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έφτασε πιο κοντά στην 10η Τσεχία
- Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
- Μια «μάχη» που δόθηκε με περηφάνια και οι «μάχες» που έρχονται…
- Δείτε τα γκολ της βραδιάς από το Champions League (vids)
- Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις