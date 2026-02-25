Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι» (pic)

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, πλην γκολ, ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος 0-0 κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στην «BAYArena», μένοντας όμως εκτός συνέχειας του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ προχώρησε σε μια ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια στέλνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εντυπωσιακή στήριξη που παρείχαν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: