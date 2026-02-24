sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24 Φεβρουαρίου 2026, 23:54

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν, τα έδωσε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και απέδειξε περίτρανα ότι είναι ομάδα επιπέδου Champions League, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι στην «Bay Arena» να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση για τους «16», μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα.

Μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, που τα είχε όλα εκτός από γκολ, με τους Ερυθρόλευκους να κοιτάζουν στα μάτια την Λεβερκούζεν και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού μάλιστα να είναι καλύτεροι από τους γηπεδούχους.

Οι Γερμανοί, που ήταν τυχεροί σε αρκετές φάσεις, πήραν το 0-0 και την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League, ενώ οι Πειραιώτες από την άλλη πλευρά κέρδισαν το απλόχερο χειροκρότημα των χιλιάδων οπαδών τους, που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μόνο περηφάνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, που αποχαιρετάει την Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι και έχοντας γεμίσει με περηφάνια τους φιλάθλους της.

Μέσα σε όλα, ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίζει και τον διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ, ο οποίος τα έδινε όλα υπέρ της Λεβερκούζεν, προκαλώντας εκνευρισμό στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του.

Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ενώ η Λεβερκούζεν περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν Μονάχου.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με 4-3-3, με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν στην τριάδα των χαφ, με τους Μαρτίνς και Τσικίνιο στα δύο άκρα και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ από την άλλη, ξεκίνησε την Λεβερκούζεν με την εξής 11άδα: Μπλάσβιτς, Βάθκεθ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο, Παλάσιος, Γκαρθία, Μάσα, Χόφμαν και Σικ.

Χαμηλό τέμπο, λίγες φάσεις

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Οι πρώτες ευκαιρίες του αγώνα άνηκαν στη Λεβερκούζεν και στον Σικ.

Στο 5ο λεπτό ο Σικ πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκριμάλντο, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζολάκη. Δύο λεπτά αργότερα ο Σικ βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, είδε τον πορτιέρο των Πειραιωτών που είχε βγει από την εστία του και επιχείρησε να σκοράρει με λόμπα, αλλά η μπάλα έφυγε και πάλι άουτ.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 8’ με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε άουτ. Μετά το πρώτο 15άλεπτο οι Ερυθρόλευκοι πήραν την κατοχή της μπάλας, με τους γηπεδούχους να οπισθοχωρούν και να κλείνουν τους διαδρόμους προς την εστία του Μπλάσβιτς.

Στο 28’ ο Γκαρθία έκλεψε, μετά τη λάθος πάσα του Αλέιξ Γκαρθία και έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά ο Πορτογάλος εξτρέμ έχασε το κοντρόλ και την ευκαιρία να απειλήσει. Στο 36’ ο Ζέλσον Μαρτίνς απέφυγε τον αντίπαλό του και έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό, από δεξιά, αλλά η μπάλα πήγε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα της Λεβερκούζεν.


*Σέντρα – σουτ του Ζέλσον από δεξιά.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 0-0.

Ευκαιρίες με Ζέλσον

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 50’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ των Πειραιωτών έκανε το διαγώνιο σουτ από δεξιά, αλλά ο Μπλάσβιτς απέκρουσε.


*Μεγάλη ευκαιρία με Ζέλσον για τον Ολυμπιακό.

Στο 57’ ο Χιούλμαντ έκανε την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, με τον Πόκου να παίρνει τη θέση του Μάσα. Πέντε λεπτά αργότερα (62’) η Λεβερκούζεν είχε δοκάρι με τον Γκριμάλντο. Μετά από πάσα του Πόκου, ο Γκριμάλντο σούταρε από πλάγια θέση αριστερά, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη και έφυγε από την άλλη πλευρά.

Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα στην ευκαιρία της Λεβερκούζεν, με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Μετά από λάθος πάσα του Μπλάσβιτς, ο Έσε έκλεψε, έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς, αυτός σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Στο 66’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τους Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίζ αντί των Ταρέμι και Τσικίνιο. Εξι λεπτά αργότερα (72’) ο Αντρέ Λουίζ βρήκε χώρο και έκανε το δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Στο 79’ ο Βάσκος τεχνικός έβαλε στο παιχνίδι και τον Σιπιόνι αντί του Μουζακίτη.

Στο 89’ ο Αργεντινός δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 90’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με οτυς Μπρούνο και Κλέιτον αντί των Μάρτινς και Γκαρθία. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν, αλλά δεν βρήκαν το γκολ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Λεβερκούζεν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχε τις ευκαιρίες του για να σκοράρει, αλλά δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μεντιλίμπαρ προσπάθησε με τις αλλαγές του να «φρεσκάρει» την επίθεσή του και να δώσει ώθηση στον Ολυμπιακό, αλλά οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε στο κόλπο της πρόκρισης και θα γέμιζε με άγχος τους Γερμανούς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρχε κάποιος που να υστέρησε περισσότερο από τους άλλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πολλά λάθη από τον Μάικλ Όλιβερ, με τον Βρετανό να τα δίνει όλα υπέρ της Λεβερκούζεν και να προκαλεί εκνευρισμό στον Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Ιταλός VARίστας, Άντριου Ντι Μπέλο.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Αντριχ, Ταμπσόμπα, Βάθκεθ, Παλάσιος (73’ Ταπέ), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Χόφμαν (73’ Κούλμπρεθ), Σικ, Μάζα (56’ Ποκού).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέϊ, Γκαρθία (90’ Κλέιτον), Έσε, Μουζακίτης (79’ Σιπιόνι), Ζέλσον (90’ Μπρούνο), Τσικίνιο (66’ Αντρέ Λουίζ), Ταρέμι (66’ Ελ Κααμπί).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η Λεβερκούζεν θα βρίσκεται στην κλήρωση της Παρασκευής, όπου θα μάθει ποια εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16».

Headlines:
Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ, απέκλεισε τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
Champions League 24.02.26

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Καραμπάγκ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)
Champions League 24.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)

Μετά το 3-3 στο Βέλγιο η Ατλέτικο νίκησε με το επιβλητικό 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στην Μαδρίτη και με συνολικό σκορ 7-4 πέρασε στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Τότεναμ ή Λίβερπουλ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 24.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία τη Λεβερκούζεν, για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League. Δείτε και την 11άδα των Γερμανών

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ, απέκλεισε τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
Μπάσκετ 24.02.26

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο Euro Insiders powered by Betsson και μεταξύ άλλων αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που του επηρέασε την καριέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο