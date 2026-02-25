Μια «μάχη» που δόθηκε με περηφάνια και οι «μάχες» που έρχονται…

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί πρώτα απ’ όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε κάτι σημαντικό στην φετινή παρουσία του στο Champions League. Αυτό είναι κάτι που το κέρδισε με μεγάλη προσπάθεια η ομάδα του Πειραιά.

Προκρίθηκε από την League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι αυτό δεν ήταν εύκολο, κάτι που διαπιστώνει κάποιος από τις μεγάλες ομάδες που έμειναν τελικά εκτός συνέχειας Champions League.

Ο Ολυμπιακός έδειξε με την παρουσία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ότι έχει θέση στην ελίτ καταφέρνοντας να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν, για συμμετοχή στα πλέι οφ του Champions League.

Έκανε ένα ωραίο ευρωπαϊκό ταξίδι η ομάδα του Πειραιά και σίγουρα στόχος είναι η παρουσία των «ερυθρόλευκων» στο Champions League και της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Σε ότι αφορά το σημερινό παιχνίδι με την Λεβερκούζεν, οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν, έδωσαν την «μάχη» τους αλλά η γερμανική ομάδα υπερασπίστηκε τη νίκη που είχε πετύχει στο Καραϊσκάκη και πήρε την πρόκριση.

Έκαναν μεγάλη προσπάθεια οι παίκτες του Ολυμπιακού και επί γερμανικού εδάφους κι αυτή η προσπάθεια αναγνωρίστηκε από τους οπαδούς της ομάδας του λιμανιού, στο φινάλε της αναμέτρησης.

Κοιτώντας κάποιος ολοκληρωμένο το «παζλ» των δύο αναμετρήσεων με την Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ, δεν μπορεί να μην σταθεί στην φάση του ακυρωθέντος γκολ του Ελ Κααμπί, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, στο Φάληρο.

Ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Ταρέμι, ένα γκολ που αν μετρούσε θα είχε δώσει το προβάδισμα στους πρωταθλητές Ελλάδας και η ιστορία του «ζευγαριού» θα είχε (πολύ) διαφορετική εξέλιξη.

Η «μάχη» με την Λεβερκούζεν τελείωσε αλλά επειδή αναφερθήκαμε στον στόχο του Ολυμπιακού να παίξει και στο επόμενο Champions League θα πρέπει να σταθούμε και στις «μάχες» που έρχονται και είναι μεγάλες και σημαντικές.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει πάθος και πείσμα για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, με την Super League να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δώσουν μεγάλες «μάχες» σε όλα τα ματς μέχρι το φινάλε της σεζόν για να κατακτήσουν τον τίτλο και δεν χωρά αμφιβολία πως είναι σε θέση να τα καταφέρουν.

Η προσοχή όλων πλέον στρέφεται στο πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής στις Σέρρες, ένα παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν θα είναι και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει καλά προετοιμασμένος, ώστε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό.