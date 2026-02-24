Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ζέλσον (vid)
Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκανε ωραίο σουτ αλλά ο Μπλάσβιτς έδειξε σ' ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εξαιρετική απόκρουση
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και είχε μεγάλη ευκαιρία ν’ ανοίξει το σκορ στο 50′ κόντρα στην Λεβερκούζεν.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε εξαιρετικό σουτ από πλάγια θέση (δεξιά στην περιοχή της Μπάγερ), αλλά ο Μπλάσιτς έκανε δύσκολη απόκρουση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού:
