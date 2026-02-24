Ωραία ενέργεια και σέντρα σουτ του Ζέλσον (vid)
Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε ωραία σέντρα σουτ αλλά ο γκολκίπερ της Λεβερκούζεν μπλόκαρε την μπάλα
Ο Ολυμπιακός έκανε ωραία προσπάθεια από δεξιά με τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 36′, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να κάνει ωραία ντρίπλα στον αντίπαλό του και να ξεφεύγει από το μαρκάρισμα.
Ο Ζέλσον έκανε ωραία σέντρα σουτ, αλλά ο γκολκίπερ της Λεβερκούζεν, Μπλσάβιτς μπλόκαρε την μπάλα.
Δείτε την φάση:
