Ωραία ενέργεια και σέντρα σουτ του Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε ωραία προσπάθεια από δεξιά με τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 36′, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να κάνει ωραία ντρίπλα στον αντίπαλό του και να ξεφεύγει από το μαρκάρισμα.

Ο Ζέλσον έκανε ωραία σέντρα σουτ, αλλά ο γκολκίπερ της Λεβερκούζεν, Μπλσάβιτς μπλόκαρε την μπάλα.

Δείτε την φάση: