Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην «Bay Arena» τη Λεβερκούζεν (22:00), στον επαναληπτικό της ενδιάμεσης φάσης του Champions League, με στόχο την ανατροπή του 0-2 του πρώτου αγώνα και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στη ρεβάνς με τη γερμανική ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, με τον Βάσκο τεχνικό να χρησιμοποιεί στη βασική 11άδα τον Ταρέμι αντί του Ελ Κααμπί, ενώ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με 4-3-3, έχοντας ένα καθαρόαιμο εξτρέμ, τον Ζέλσον Μαρτίνς, τον οποίο βάζει στο δεξί άκρο, χρησιμοποιώντας στο αριστερό τον Τσικίνιο.

Πώς διαμορφώνεται η 11άδα του Ολυμπιακού για το αποψινό παιχνίδι; Μπροστά από την εστία θα είναι ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα υπάρχει τριάδα, με τους Ντάνι Γκαρθία, Έσε και Μουζακίτη, ενώ στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα είναι οι Ζέλσον Μαρτίνς και Τσικίνιο, με τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today’s match against Bayer 04 Leverkusen! 🔴⚪#OlympiacosFC #B04OLY #UCL pic.twitter.com/ngGbxM6rjP — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Βάθκεθ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο, Παλάσιος, Γκαρθία, Μάσα, Χόφμαν, Σικ.

Στον πάγκο οι Όμλιν, Λομπ, Φερνάντες, Αρτούρ, Όρμαν, Ταπε, Πόκου, Κοφάν και Κούλμπρεθ.