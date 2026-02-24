Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τα δώσει όλα απέναντι στη Λεβερκούζεν (22:00) για να ανατρέψει το εις βάρος του 0-2 και να προκριθεί στην φάση των «16» του UEFA Champions League, με τον κόσμο της ομάδας να βρίσκεται από νωρίς σε κεντρικά σημεία της πόλης, δίνοντας άλλο χρώμα, πιο ερυθρόλευκο.
Οι ερυθρόλευκοι μέσα από τα social media ανέβασαν ένα βίντεο από το σημείο συνάντησης των οπαδών στο Λεβερκούζεν, ενόψει της ρεβάνς για τα Playoffs του Champions League, στο οποίο αποθεώνουν τον κόσμο τους για την αμέριστη στήριξη.
«Ο 12ος παίκτης μας», αναφέρουν με νόημα οι Πειραιώτες, ενώ έχουν κάνει και μια ανάρτηση που δείχνει τη Μπάι Αρένα όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι λίγες ώρες πριν τη σέντρα.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον κόσμο της ομάδας στο Λεβερκούζεν
Our 12th player! 🔴⚪
📍Leverkusen #OlympiacosFC #Fans #UCL #B04OLY pic.twitter.com/jtYFClcyGs
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026
📌 BayArena pic.twitter.com/zlIA4VGxNg
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026
