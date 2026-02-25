Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, πάλεψε αλλά ήρθε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Λεβερκούζεν και έτσι αποκλείστηκε από την συνέχεια του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην πορεία των ερυθρόλευκων στην διοργάνωση, από την οποία θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, όπως είπε ο Ισπανός, ενώ αποκάλυψε και τι συνέβη με τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα.

Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».

Για την απουσία του Ποντένσε και τους τρεις χαφ: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».

Για το ότι ο κόσμος ζήτησε το πρωτάθλημα: «Δεν θα είναι εύκολο είμαστε τρεις ομάδες που το διεκδικούμε, η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι ένα διάλειμμα. Δεν θα έχουμε ματς μέσα στην εβδομάδα όπως οι αντίπαλοί μας, αλλά θα είναι δύσκολο».