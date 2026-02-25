Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Στο γκολ που δεν βρήκε ο Ολυμπιακός για να μπει στο κόλπο της πρόκρισης στάθηκε ο Ντάνι Γκαρθία στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ενώ έδωσε και το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν όπου στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όσα είπε ο Γκαρθία:

Για το ματς: «Ήρθαμε εδώ γνωρίζοντας πως είναι δύσκολο, παλέψαμε πολύ και αν είχαμε βάλει ένα γκολ θα μας έδινε ώθηση. Δεν το καταφέραμε αν και προσπαθήσαμε πολύ, το θέλαμε για τον κόσμο μας και για την προσπάθειά μας. Τώρα δεν έχουμε τίποτε άλλο από το να επικεντρωθούμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος

Για τον κόσμο: «Από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ έχω πει ότι οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι, είναι πάντα δίπλα μας και τους ευχαριστούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ανταμείβουμε στον αγωνιστικό χώρο για την στήριξή τους και να πάρουμε τον πρωτάθλημα για εκείνους».

Τζολάκης: «Έλειψαν κάποιες λεπτομέρειες, ισάξιες ομάδες, το πρωτάθλημα τώρα»

«Αποδείξαμε με την προσπάθεια και την απόδοσή μας ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση του Champions League. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού δεν μας έδωσε πολλές ελπίδες. Παλέψαμε σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όμως για κάποιες λεπτομέρειες δεν βρήκαμε το γκολ. Δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές μας, είναι ισάξιες οι ομάδες. Ένα κακό τρίλεπτο έδωσε την ευκαιρία στη Λεβερκούζεν να βάλει δυο γκολ και να πάρει την πρόκριση.

Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Δεν τους κάναμε χαρούμενους, όμως ελπίζω ότι είναι περήφανοι για μας. Θα δώσουμε τα πάντα για το πρωτάθλημα, τον βασικό μας στόχο εξαρχής, ώστε να είμαστε και του χρόνου στα «αστέρια»», ανέφερε από την πλευρά του ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης.