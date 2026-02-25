Δείτε τα γκολ της βραδιάς από το Champions League (vids)

Η δράση στα πλέι οφ του Champions League συνεχίζεται, με την εβδομάδα των ρεβάνς να ξεκινά δυναμικά και τις ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Δείτε όλα τα γκολ και τις φάσεις από τα παιχνίδια

«Σόου» του Σόρλοθ και πρόκριση για την Ατλέτικο

Στο πρώτο χρονικά, ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβλήθηκε της Κλαμπ Μπριζ με 4-1 στην Ισπανία και πέρασε στην επόμενη φάση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ροχιμπλάνκος» ήταν ο Αλεξάντερ Σόρλοθ που σημείωσε χατ-τρικ (23′, 76′, 87′), με τον Γιόνι Καρντόσο να σκοράρει το άλλο γκολ. Για τους Βέλγους είχε βρει δίχτυα ο Γιοέλ Ορντόνιεζ.

Έβρεξε… γκολ ξανά ανάμεσα σε Νιουκάστλ και Καραμπάγκ

Μετά τη νίκη της με 6-1 στο Αζερμπαϊτζάν, η Νιουκάστλ επιβλήθηκε ξανά της Καραμπάγκ, αυτή τη φορά με 3-2 και προκρίθηκε στους «16». Οι «καρακάξες» προηγήθηκαν νωρίς με δύο γκολ χάρη στους Τονάλι (4′) και Ζοέλιντον (6′), με τον Ντουράν να μειώνει στο 50′. Δύο λεπτά μετά ο Μπότμαν έκανε το 3-1, με τον Καραφκούλιγεφ να διαμορφώνει το τελικό 3-2 στο 57′.

2/2 η Μπόντο την Ίντερ και συνεχίζει…

Ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση για την Μπόντο/Γκλιμτ, η οποία νίκησε ξανά την Ίντερ (μετά το 3-1), αυτή τη φορά με 2-1 στο Μιλάνο και πήρε πανηγυρική πρόκριση στη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ με τον Χάουγκε στο 58′ και διπλασίασαν το προβάδισμά τους με τον Έβιεν στο 72′. Το μόνο που κατάφεραν οι «νερατζούρι» ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Μπαστόνι στο 76΄.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (24/2) στο Champions League

Ατλέτικο – Κλαμπ Μπριζ 4-1

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

*με μαύρα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (25/2) στο Champions League

25/2 19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ

25/2 22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

25/2 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

25/2 22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα

Με μαύρο οι ομάδες που προκρίθηκαν*.

