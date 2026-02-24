Νιουκάστλ – Καραμπάγκ 3-2: Το κερασάκι της πρόκρισης στους «16» από τους Αγγλους

Τυπική υπόθεση ήταν η ρεβάνς καθώς η Νιουκάστλ είχε νικήσει 6-1 στο πρώτο ματς, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «16» του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ετσι έβαλε το… κερασάκι της πρόκρισης με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 3-2, πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν με δυο γκολ από τα αποδυτήρια (στο 4’ και στο 6’), όμως οι Αζέροι μείωσαν 2-1 και 3-2. Μετά το 3-1 στο 52’, ο προπονητής της Νιουκάστλ Εντι Χάου έκανε τρεις αλλαγές μαζί και έδειξε ότι σκέφτονταν το επόμενο ματς με την Εβερτον (28/2) για την Premier League.

Οσο για τον επόμενο αντίπαλο; Η Νιουκάστλ με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (3-2) που παίζει την Τετάρτη (25/2) διασταυρώνει με τις Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι.

Πριν το καταλάβει η Καραμπάγκ βρέθηκε να χάνει με 2-0, με γκολ που δέχθηκε σε 3’ και μάλιστα πριν «ζεσταθεί». Το 1-0 έγινε στο 4’ με τον Τονάλι, μετά από απόκρουση του Κοχάλσκι σε κεφαλιά του Οσούλα. Το 2-0 στο 6’ με βολέ του Ζοέλιντον, ο οποίος βρέθηκε ξεμαρκάριστος μέσα στην αντίπαλη περιοχή, τον είδε ο Μπαρνς και έβγαλε τη σέντρα. Οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία στο 36’ αλλά κατέληξε άουτ το σουτ του Μάρφι. Μπορεί η Νιουκάστλ να μην είχε άλλη ευκαιρία, όμως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με κατοχή μπάλας 67 %.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε… εκπλήξεις! Στο 51’ η Καραμπάγκ μείωσε 2-1 με σουτ του Ντουράν από την άκρη της περιοχής, μετά από ασίστ του Μοντιέλ. Όμως, η Νιουκάστλ απάντησε στο επόμενο λεπτό κάνοντας το 3-1 με κεφαλιά του Μπότμαν, μετά από κόρνερ του Τρίπερ.

Κι όμως, η Καραμπάγκ δεν πτοήθηκε. Ούτε όταν ο Ράμαντεϊλ απέκρουσε πέναλτι του Γιάνκοβιτς στο 57’, καθώς ο Τζαφαργκουλίεφ καραδοκούσε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (3-2).

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Νιουκάστλ δεν είχε τίποτα να φοβηθεί ή να ρισκάρει, είχε στο τσεπάκι και την πρόκριση καθώς με 6-1 του πρώτου ματς απέδειξε και τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Καραμπάγκ έπαιξε για την τιμή της και μείωσε 3-2. Δεν το έβαλε κάτω παρά το 2-0 και το 3-1 υπέρ της Νιουκάστλ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Θα αδικήσουμε κάποιον αν επικεντρωθούμε σε έναν χειρότερο από την Καραμπάγκ καθώς οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ότι είχαν φιλότιμο και παρά τη διαφορά δυναμικότητας πάλεψαν για την τιμή των όπλων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιταλός Μάσα καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Καραμπάγκ σε χέρι του Μπαρν στο 56’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Ντανιέλε Τσίφι συμφώνησε με το πέναλτι στο 56’.

ΣΚΟΡΕΡ: 5’ Τονάλι, 6’ Ζοέλιντον, 52′ Μπότμαν – 51’ Ντουράν, 57’ Τζαφαργκουλίεφ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμαντεϊλ, Τρίπερ (54’ Χολ), Μπότμαν (54’ Γουίλοκ), Μπαρν, Α. Μέρφι, Βολτμάντε, Τονάλι, Ζοέλιντον (54’ Γκόρντον), Τζ. Μέρφι (87’ Σαχάρ), Οσούλα (73’ Γουισά), Μπάρνς.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Γκούσεγνον, Μεντίνα, Ντάνιελ, Μπικάλιο, Γιάνκοβιτς (79’ Γκουρμπανλί), Τζαφαργκουλίεφ (79’ Μπαϊράμοφ), Μοντιέλ (62’ Κάντι), Ζουμπίρ (79’ Αντάι), Ντουράν (69’ λόγω τραυμ. Καστσούκ).