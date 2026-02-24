Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)

Η Ατλέτικο διέλυσε με 4-1 την Κλαμπ Μπριζ σε ένα ματς στο οποίο η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική μέχρι το 78ο λεπτό, όταν και η πρόκριση ήταν ανοιχτή. Οι Ισπανοί τσέκαραν το «εισιτήριο» για τους «16» του Champions League, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Σόρλοθ που πέτυχε τρία γκολ στην αναμέτρηση και ήταν ο MVP.

Πολλές και μεγάλες ευκαιρίες για τους Βέλγους (εξαιρετικός ο Χρήστος Τζόλης), οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν βάλει δύσκολα στην ομάδα του Σιμεόνε, ωστόσο η επιθετική δυστοκία, δεν τους το επέτρεψε.

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, στο 18ο λεπτό η Μπριζ είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει το σουτ του Βετλέσεν όμως απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή. Στο 23ο λεπτό η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε το 1-0 με τον Σόρλοθ να σουτάρει και να σκοράρει, σε φάση στην οποία φέρει μεγάλη ευθύνη ο Μινιολέ.

Στο 36ο λεπτό ο Τζόλης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μέχελε πήρε την πρώτη και ο Ορντόνιες με κεφαλιά από κοντά ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 48ο λεπτό η Ατλέτικο μπήκε και πάλι σε θέση οδηγού, κάνοντας το 2-1 με τρομερό σουτ του Καρντόσο. Στη συνέχεια οι Βέλγοι προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, όμως οι Ισπανοί με μία κόντρα στο 78ο λεπτό, σκόραραν με τον Σόρλοθ και καθάρισαν τη νίκη και την πρόκριση. Στο 87ο λεπτό ο Νορβηγός έκανε και χατ-τρικ με κεφαλιά κάνοντας το 4-1.

Η Ατλέτικο θα βρίσκεται στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2), όπου θα μάθει την αντίπαλό της στα νοκ άουτ, που θα είναι μία εκ των Τότεναμ ή, Λίβερπουλ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η σωρεία χαμένων ευκαιριών της Μπριζ στο πρώτο μέρος και συγκεριμένα μία, μετά το 1-1 με τον Όμπλακ να βγάζει μια απίθανη κεφαλιά του Βετλέσεν από κοντά. Καταλαβαίνετε πως αν εκεί είχε γίνει το 1-2 θα μιλούσαμε για άλλο… παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το 3-1 του Σόρλοθ στην κόντρα επίθεση, την ώρα που οι Βέλγοι πίεζαν ασφυκτικά για να ισοφαρίσουν και να στείλουν το ματς στην παράταση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μινιολέ είχε μια πολύ κακή μέρα, φέρει ξεκάθαρη ευθύνη στο πρώτο γκολ, το οποίο και δεν κατάφερε να πιάσει, επιτρέποντας στην ομάδα του Σιμεόνε να πάρει κεφάλι στο ματς

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κλεμέν Τουρπέν ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και παρά το γεγονός πως είχε ένα ματς με πολλή ένταση να διαχειριστεί έκανε μια πολύ καλή διαιτησία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να επέμβει στο 14ο λεπτό της συνάντηση, όταν και τσέκαρε φάση για πέναλτι στον Σιμεόνε, ωστόσο έκρινε μαζί με τον διαιτητή πως δεν υπήρξε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ: Σόρλοθ 23, 78’, 87′, Ορντόνιες 36’, Καρντόσο 48’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίγ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Καρδόσο (83’ Χιμένεθ), Κόκε (69’ Μολίνα), Μπαένα (69’ Λούκμαν), Σιμεόνε (83’ Μεντόθα), Σέρλοθ, Άλβαρες (58’ Γκριεζμάν)

Κλαμπ Μπριζ: Μινιολέ, Σέις (82’ Λεμαρεσάλ), Μέχελε (88’ Μάιερ), Ορντόνιεθ, Σαμπέ, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Φέτλεσεν (65’ Φρμάντ), Φορμπς, Τζόλης (82’ Νίλσον), Τρεσόλντι (65’ Ντιακόν)