Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «ροχιμπλάνκος»

Στις 25 Ιανουαρίου η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 3-0 στο «Metropolitano» της Μαγιόρκα. Έκτοτε μετρούσε τρία ματς πρωταθλήματος με μία ισοπαλία και δύο ήττες, χωρίς να σκοράρει. Το αρνητικό σερί για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε σταμάτησε απέναντι στην Εσπανιόλ την οποία διέλυσε 4-2 με ανατροπή για την 25η αγωνιστική της La Liga κι έπιασε στην τρίτη θέση τη Βιγιαρεάλ που έχει όμως ματς λιγότερο.

Στην πρώτη ευκαιρία του ματς η Εσπανιόλ άνοιξε το σκορ όταν στο 6′ ο Ντόλαν έκανε σέντρα και ο Ζοφρέ με προβολή έγραψε το 0-1. Στο 21′ όμως ο Σόρλοθ με κοντινό πλασέ από ασίστ του Γιορέντε έγραψε το 1-1. Οι «ροχιμπλάνκος» πίεσαν στη συνέχεια και είχαν ευκαιρίες, αλλά ο Ντμίτροβιτς κράτησε μέχρι το 49′ που από ασίστ του Μπαένα ο Σιμεόνε με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-1.

Στο 58′ και μετά από κόρνερ ο Ρουτζέρι πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λούκμαν με τη δεύτερη έκανε το 3-1. Στο 67′ ο Σόρλοθ είχε δοκάρι και στο 71′ έκανε το 4-1 με κεφαλιά από σέντρα του Ρουτζέρι. Ο Φερνάντεθ με πλασέ είχε δοκάρι για την Εσπανιόλ στη συνέχεια και το τελικό 4-2 διαμόρφωσε στο 80′ με ωραίο σουτ ο Εσπόσιτο.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Γιορέντε (73’ Μολίνα), Πουμπίγ, Χάντσκο, Καρδόσο, Μπαένα (61’ Κόκε), Σιμεόνε (83′ Λε Νορμάν), Γκριεζμάν (73’ Αλμάδα), Σόρλοθ, Λούκμαν (61’ Άλβαρες)

Εσπανιόλ: Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλάλι, Ρίντελ (56’ Τεράτς), Καμπρέρα, Ρομέρο, Ούρκο Γκονθάλεθ, Λοθάνο (68’ Ενγκόνγκ), Ζοφρέ Καρέρας (77’ Μίγια), Ντόλαν (68’ Ρομπέρτο Φερνάντεθ), Κίκε Γκαρσία (68’ Εσπόσιτο)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1

Σάββατο (21/02)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3

Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2

Κυριακή (22/02)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

(22:00) Λεβάντε-Αλαβές

Σάββατο (28/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ

(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή (01/03)

(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ

(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα

(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη

(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα

Δευτέρα (02/03)

(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε