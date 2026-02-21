Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Λίγες ημέρες φαίνεται ότι θα κρατήσει η πρωτοπορία της Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της La Liga. Το βράδυ του Σαββάτου (21/2) «βασίλισσα» υπέστη ήττα-σοκ στην Παμπλόνα από την Οσασούνα με 2-1 και εκτός απροόπτου θα πέσει ξανά στη 2η θέση, πίσω από την Μπαρτσελόνα, εφόσον οι «μπλαουγκράνα» νικήσουν την Κυριακή (22/2) στην έδρα τους τη Λεβάντε.

Η ομάδα του Αρμπελόα παρέμεινε στους 60 βαθμούς, με την «αιώνια» αντίπαλό της να έχει 58, συνεπώς με «τρίποντο» σε λίγες ώρες, θα προσπεράσει ξανά στην κορυφή της La Liga, έστω και με «βραχεία κεφαλή».

Όσον αφορά την εικόνα του ματς, ηΡεάλ προερχόμενη από οκτώ διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, φάνηκε να υποτιμά την Οσασούνα, με αποτέλεσμα να «πετάξει» επί της ουσίας το πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς καλύτεροι, έχοντας δοκάρι με τον Μπούντιμιρ και τελικά γκολ στο 38΄, με πέναλτι που κέρδισε ο Κροάτης από τον Κουρτουά (υποδείχθηκε κατόπιν χρήσης VAR) και έστειλε στα δίχτυα ο ίδιος.

Η εικόνα των Μαδριλένων ήταν καλύτερη στο δεύτερο 45λεπτο και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 στο 73ο λεπτό. Σκόρερ ο Βινίσιους, μετά από ασίστ του Βαλβέρδε, ενώ λίγο αργότερα ο Εμπαπέ έχασε μεγάλη ευκαιρία να για την ανατροπή.

Εν τέλει ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου τιμώρησε τη Ρεάλ, καθώς το σκορ ολοκληρώθηκε στο 90′, όταν ο Ραούλ Γκαρσία επωφελήθηκε από το λάθος του Θεμπάγιος για να κάνει το 2-1 υπέρ της Οσασούνα, η οποία βρίσκεται πλέον σε «τροχιά» Ευρώπης!

Οσασούνα: Ερέρα, Γκαλάν, Εράνδο, Κατένα, Ροζιέ (82’ Μόρο), Μονκαγιόλα (82’ Αργιμπάλδε), Τορό, Ορόθ (71’ Ίκερ Μουνιόθ), Μουνιόθ, Ρουμπέν Γκαρσία (66’ Μπρετόνες), Μπούντιμιρ (66’ Ραούλ Γκαρσία).

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρέρας, Ασένσιο, Αλάμπα, Καρβαχάλ (63’ Άρνολντ), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (63’ Μπραΐμ Ντίαθ), Γκιουλέρ (81’ Θεμπάγιος), Βαλβέρδε (74’ Γκονθάλο), Εμπαπέ, Βινίσιους

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (20/02)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1

(64′, 89 πεν. Γκουρουθέτα – 69′ πεν. Αντρέ Σίλβα)

Σάββατο (21/02)

Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3

(64′, 90′ Οσκαρσον, 87′ Τσαλέτα Τσαρ – 50′, 52′ Βινιάς, 90+2′ Μπαϊγί)

Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1

(16′ Μπακαμπού – 42′ Παλαθόν)

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

(38’πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία – 73′ Βινίσιους)

(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Κυριακή (22/02)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα



Η βαθμολογία της La Liga

Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

(22:00) Λεβάντε-Αλαβές

Σάββατο (28/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ

(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή (01/03)

(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ

(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα

(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη

(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα

Δευτέρα (02/03)

Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε