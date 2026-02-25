Έχοντας παρακαταθήκη το 3-1 του αγώνα στη Νορβηγία, η Μπόντο/Γκλιμτ πήγε στο Μιλάνο να υπερασπιστεί το σκορ αυτό και τα κατάφερε άψογα. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γενς Πέτερ Χάουγκε (γκολ στο 58′ και ασίστ για το δεύτερο στο 72′ του Εβγέν) οι Νορβηγοί επικράτησαν με 2-1 στην έδρα της Ίντερ και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασαν με εμφατικό τρόπο στους «16» του Champions League.

Αντίπαλος της Μπόντο στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Μονότερμα η Ίντερ, έβγαλε το ημίχρονο η Μπόντο

Εξ αρχής το παιχνίδι εξελίχθηκε σε… μονότερμα για την Ίντερ, αλλά και μια Μπόντο που παρά τις πολλές ευκαιρίες που δέχθηκε στο πρώτο μέρος, κατάφερε να το «βγάλει»… αναίμακτα. Οι «νερατζούρι» απείλησαν στο 11′ σε φάση διαρκείας με τον Φρατέζι, στο 12′ με φαλτσαριστό σουτ του Ντιμάρκο (μεγάλη επέμβαση ο Χάικιν) και ξανά με τον Φρατέζι στο 20′. Ο τελευταίος μαζί με τους Μπαρέλα και Ντιμάρκο ήταν οι «κινητήριοι μοχλοί» των γηπεδούχων, που συνέχισαν την πίεσή τους και στο 30′ άγγιξαν και πάλι το γκολ με κεφαλιά του Εσπόζιτο που πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 33′ η Ίντερ λίγο έλειψε να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ από φαντεζί ενέργεια του Πιότρ Ζιελίνσκι και δυνατό σουτ στη συνέχεια από το οποίο η μπάλα πέρασε… σύριζα από το δοκάρι της Μπόντο Γκλιμτ!

Κι ενώ οι Ιταλοί ήταν το απόλυτο αφεντικό του ματς στο 36ο λεπτό λίγο έλειψε οι Νορβηγοί να κάνουν τη «ζημιά». Συγκεκριμένα Μετά από μια ταχύτατη αντεπίθεση, ο Σιόβολντ έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Μπλόμπεργκ έπιασε μια καρφωτή κεφαλιά-ψαράκι, με τον Ζόμερ να πέφτει στη γωνία του και και να μπλοκάρει με υπερένταση!

Απίστευτο λάθος του Ακάντζι και 1-0 οι Νορβηγοί

Κι ενώ το δεύτερο ημίχρονο αναμέναμε να είχε την ίδια εικόνα, δεν ήταν έτσι. Τα πρώτα 12-13 λεπτά οι φιλοξενούμενοι δεν επέτρεψαν κάποια μεγάλη ευκαιρία στους γηπεδούχους, ενώ στο 58΄ ήρθε το καθοριστικό λάθος του Ακάντζι να αλλάξει άρδην τα δεδομένα. Ο Ελβετός αμυντικός προσπάθησε να ξεκινήσει την επίθεση από πίσω, αλλά η πάσα του ήταν λες και ήθελε να βγάλει… κάθετη στον… Μπλόμπεργκ! Ο τελευταίος βγήκε τετ α τετ με την εστία και πλάσαρε, ο Ζόμερ απέκρουσε, αλλά ο Γιένς-Πέτερ Χάουγκε που ήταν λίγο πιο δίπλα πήρε το ριμπάουντ «εκτέλεσε» την πρώην ομάδα του για το 0-1!

Τα πάντα είχαν αλλάξει και ήταν εμφανές. Μπορεί στο 69′ η Ίντερ να είχε δοκάρι με τον Ακάντζι, όμως τρία λεπτά μετά (72′) ο Εβγέν με άψογο πλασέ από μαγική ασίστ του Χάουγκε έγραψε το 0-2 και ουσιαστικά έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα της Ίντερ για ανατροπή.

Το μόνο που κατάφεραν οι νερατζούρι ήταν να μειώσουν στο 76′ με τον μια… ακροβατική προβολή του Αλεσάντρο Μπαστόνι (από κόρνερ) στο τελικό 1-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός οτι η Μπόντο έβγαλε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να δεχθεί γκολ παρά τις αρκετές και μεγάλες ευκαιρίες των Ιταλών.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η γκάφα του Ακάντζι πλήγωσε βάναυσα την ψυχολογία της Ίντερ και ταυτόχρονα έδωσε αυτοπεποίθηση κι ένα γκολ επιπλέον «αέρα» στη Μπόντο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Αυτό που έκανε Ακάντζι τον καθιστά άμεσα ως τον χειρότερο του γηπέδου, έστω κι αν συνολικά δεν ήταν ο χειρότερος του ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Ισπανού Αλεχάντρο Ερνάντεζ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο επίσης Ισπανός Κάρλος ντελ Κέρο Γκράντο στο VAR τσέκαρε μια φάση στο 56′ για πιθανό πέναλτι υπέρ των Ιταλών όμως αποφάσισε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Στο 76′ χρειάστηκε η τεχνολογία για να φανεί πως το γκολ της Ιντερ μετράει καθώς ο τερματοφύλακας των Νορβηγών μπλόκαρε τη μπάλα πάνω στη γραμμή από την προβολή του Αλεσάντρο Μπαστόνι. Εν τέλει είχε περάσει τη γραμμή της εστίας ολόκληρη.

ΣΚΟΡΕΡ:

76′ Μπαστόνι – 58′ Χάουγκε, 72′ Εβγέν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ίντερ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Μπίσεκ (81’ Ντάμφρις), Ακάντζι, Ντιμάρκο (81’ Κάρλος Αουγούστο), Λουίς Ενρίκε (62’ Ντιούφ), Ζιελίνσκι (62’ Σούτσιτς), Μπαρέλα, Φρατέζι (62’ Μπονί), Εσπόζιτο, Τουράμ.

Μπόντο/Γκλιμτ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Μπιέρκαν (85’ Αλεσάμι), Γκούντερσεν, Σιέβολντ, Μπεργκ, Εβιέν (82’ Σάλτνες), Φετ, Χάουγκε, Μπλόμπεργκ (78’ Μαατά), Χεγκ (78’ Χέλμερσεν).