Το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά: «Ο Θρύλος ανήκει στο Champions League»

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, με ανάρτησή του στο Instagram έκανε τον απολογισμό του για την παρουσία των «ερυθρόλευκων» στο φετινό Champions League, την πρώτη παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης και φυσικά τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, δήλωσε περήφανος για την πορεία των Πειραιωτών στα «αστέρια», ενώ έδωσε παράλληλα το σύνθημα και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα στους «μεγάλους» της Ευρώπης την επόμενη σεζόν.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά:

«Αυτή η αποψινή εμφάνιση υπερηφάνειας απέναντι στη δεύτερη καλύτερη γερμανική ομάδα αποδεικνύει ότι ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκει στο Champions League. Πάμε να τα δώσουμε όλα από αυτή τη στιγμή ως το τέλος της σεζόν για να συνεχίσουμε στα αστέρια και την επόμενη χρονιά με στόχο πάντα τις υψηλότερες κορυφές. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», ανέφερε σε μήνυμά του στο Instagram.