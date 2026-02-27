Ολυμπιακός: Δυναμικό «παρών» του κόσμου του στις Σέρρες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00), για την 23η αγωνιστική της Super League και θα έχει για ακόμη μία φορά τον κόσμο στο πλευρό του.

Τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του η «ερυθρόλευκη ΠΑΕ έχουν εξαντληθεί, ωστόσο πολλοί φίλοι της ομάδας έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μέσω του επίσημου σάιτ του Πανσερραϊκού, στην κεντρική θύρα του γηπέδου.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του πάνω 4.000 οπαδούς του, στην προσπάθεια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών του να φύγουν με το «διπλό» από τις Σέρρες και να συνεχίσουν νικηφόρα στη Super League.