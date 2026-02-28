Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Τουλάχιστον 18 ανήλικες βολεϊμπολίστριες σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές της πόλης Λαμέρντ, στην επαρχία Φαρς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

A female gym in Lamerd, Iran While youth were inside exercising, the US/Israel bombed it – with FOUR missiles. At least 20 young girls have been martyred. Many more expected as bodies are recovered. pic.twitter.com/KfyjCwdQ80 — Narjes Rahmati 🟩☫🟥 نرجس رحمتی (@Narjes_Rahmati) February 28, 2026

Ο κυβερνήτης της πόλης Λαμέρντ, Αλί Αλιζάντε, δήλωσε ότι οι επιδρομές έπληξαν ένα αθλητικό συγκρότημα, μια αίθουσα δίπλα σε ένα σχολείο και δύο ακόμη κατοικημένες περιοχές το Σάββατο το απόγευμα, τοπική ώρα. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Η Φατέμε Αμίνι, ανώτατη υγειονομική αξιωματούχος στο Λαμέρντ, δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 18 νεκροί, κυρίως παιδιά. Περίπου 100 άτομα έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το υγειονομικό προσωπικό σε όλη την πόλη βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Έτερες ιρανικές πηγές κάνουν λόγο για 20 νεκρά κορίτσια.

Over 60 children slaughtered by the US 🇺🇸 Israeli 🇮🇱 bombing of the ‘Minab’ girls’ school in Iran 🇮🇷 A regional war started In every world the USA 🇺🇸 & Israel 🇮🇱 are rogue states inflicting terror In every world Trump & Netanyahu belong in The Hague.pic.twitter.com/pjrh4gUw2H — Howard Beckett (@BeckettUnite) February 28, 2026

Το Ιράν θρηνεί 108 κορίτσια από το χτύπημα ΗΠΑ ή Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο

Η εισαγγελία της επαρχίας Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν δήλωσε πως ο αριθμός των νεκρών από το Δημοτικό Σχολείο θηλέων του Μινάμπ έχει αυξηθεί σε 108. Υπάρχουν δεκάδες ακόμα τραυματισμένα παιδιά και λίγοι ενήλικες σε σοβαρή κατάσταση

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils. Dozens of innocent children have been murdered at this site alone. These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μοιράστηκε μια φωτογραφία της επίθεσης, η οποία, όπως είπε, κατέστρεψε το σχολείο των κοριτσιών και σκότωσε «αθώα παιδιά». «Αυτά τα εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν ατιμώρητα», έγραψε ο Αραγκί σε μια ανάρτηση στο X.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάεϊ, καταδίκασε επίσης το «επαίσχυντο έγκλημα» και ζήτησε την ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.