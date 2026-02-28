newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 22:40

Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Μετά από χτύπημα σε κλειστό γυμναστήριο, είτε των αμερικανικών είτε των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Λαμέρντ στην επαρχία Φαρς, περισσότεροι από 18 ανήλικες έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Τουλάχιστον 18 ανήλικες βολεϊμπολίστριες σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές της πόλης Λαμέρντ, στην επαρχία Φαρς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο κυβερνήτης της πόλης Λαμέρντ, Αλί Αλιζάντε, δήλωσε ότι οι επιδρομές έπληξαν ένα αθλητικό συγκρότημα, μια αίθουσα δίπλα σε ένα σχολείο και δύο ακόμη κατοικημένες περιοχές το Σάββατο το απόγευμα, τοπική ώρα. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Η Φατέμε Αμίνι, ανώτατη υγειονομική αξιωματούχος στο Λαμέρντ, δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 18 νεκροί, κυρίως παιδιά. Περίπου 100 άτομα έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το υγειονομικό προσωπικό σε όλη την πόλη βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Έτερες ιρανικές πηγές κάνουν λόγο για 20 νεκρά κορίτσια.

Το Ιράν θρηνεί 108 κορίτσια από το χτύπημα ΗΠΑ ή Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο

Η εισαγγελία της επαρχίας Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν δήλωσε πως ο αριθμός των νεκρών από το Δημοτικό Σχολείο θηλέων του Μινάμπ έχει αυξηθεί σε 108. Υπάρχουν δεκάδες ακόμα τραυματισμένα παιδιά και λίγοι ενήλικες σε σοβαρή κατάσταση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μοιράστηκε μια φωτογραφία της επίθεσης, η οποία, όπως είπε, κατέστρεψε το σχολείο των κοριτσιών και σκότωσε «αθώα παιδιά». «Αυτά τα εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν ατιμώρητα», έγραψε ο Αραγκί σε μια ανάρτηση στο X.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάεϊ, καταδίκασε επίσης το «επαίσχυντο έγκλημα» και ζήτησε την ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Κόσμος
Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», προειδοποιεί ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύνταξη
Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν
Ιράν, όπως Ιράκ 28.02.26

Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν

Η ομιλία του Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο, στην οποία ανακοίνωσε τις επιθέσεις στο Ιράν, έμοιαζε αναμφισβήτητα σαν ηχώ του Τζορτζ Μπους πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδοτούν την πιο έντονη κλιμάκωση από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, παρά τους πολλούς γύρους έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
