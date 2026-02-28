Ιράν: Χτυπήθηκε αθλητικό κέντρο – Αναφορές για 15 νεκρούς
Αθλητικό κέντρο μπήκε στο στόχαστρο των αμερικανο-ισραληνινών βομβαρδισμών στο Ιράν. Σκοτώθηκαν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, 15 άτομα.
Ένα κλειστό γυμναστήριο στην πόλη Λαμέρντ του Ιράν επλήγη σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο το πρωί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν», πρόσθεσε. «Τη στιγμή της επίθεσης, παιδιά έπαιζαν και γυμνάζονταν σε αυτήν την αίθουσα».
Ο αριθμός δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα.
