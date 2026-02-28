Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου 2-3: Πήραν το ντέρμπι και κι… έφυγαν για κούπα οι Βαυαροί

Είχε αμφισβητηθεί η κυριαρχία της τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά η Μπάγερν έδωσε απαντήσεις στο «Signal Iduna Park» με νίκη τίτλου. Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί πήρε σπουδαίο διπλό με 3-2 επί της Ντόρτμουντ στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Bundesliga, άφησε την αντίπαλό της 11 βαθμούς πίσω και μετράει αντίστροφα για την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Εφιαλτικό τριήμερο για τους «κιτρινόμαυρους» που μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Αταλάντα στο Champions League, βγήκαν ουσιαστικά εκτός από ακόμη έναν στόχο. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κίνδυνος για την τετράδα ώστε να είναι και την επόμενη σεζόν στα αστέρια.

Φάμπιο Σίλβα και Ολίσε είχαν από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά και στο 26′ από εκτέλεση φάουλ του Σβένσον ο Σλότερμπεκ με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Ντόρτμουντ. Στο 34′ ο Ούρμπιγκ έσωσε σε προσπάθεια του Μπάιερ για δεύτερο γκολ και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο 51′ ο Ουπαμεκανό δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά, αλλά τρία λεπτά μετά το έκανε ο Κέιν για το 1-1 από ασίστ του Γκνάμπρι. Στο 65′ ο Κόουτο απείλησε με σουτ και στο 69′ η Μπάγερν κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σλότερμπεκ στον Στάνισιτς. Ο Κέιν εκτέλεσε και έκανε το 1-1 στο 70′ από την άσπρη βούλα.

Παρά την απογοήτευση η Ντόρτμουντ δεν τα παράτησε και στο 83′ έφτασε στο 2-2 με ωραίο γυριστό του Σβένσον από σέντρα του Ζάμπιτσερ. Η τελευταία λέξη όμως ανήκε στην Μπάγερν καθώς στο 87′ ο Κίμιχ με σουτ στην κίνηση έγραψε το τελικό 2-3 αφού στις καθυστερήσεις ο Σλότερμπεκ έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γιαν Κόουτο, Άντον, Σλότερμπεκ, Ενμετσά (75’ Μπέλινγκχαμ), Μπάιερ (75’ Ινάσιο), Ζάμπιτσερ, Τσαν (45’+5’ Μπενσεμπαϊνί), Σβένσον, Αντεγέμι (75’ Μπραντ), Σίλβα (67’ Γκιρασί).

Μπάγερν Μονάχου: Ούρμπιγκ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ (90+2’ Γκορέτσκα), Λάιμερ (90= Μπίσοφ), Πάβλοβιτς, Ολίσε (90+2’ Κιμ), Στάνισιτς, Λουίζ Ντίαζ, Γκνάμπρι (62’ Ολίσε), Κέιν

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπo πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 27/2

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0

Σάββατο 28/2

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1

Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ 2-0

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Χόφενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3

Κυριακή 1/3

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ (18:30)

Αμβούργο-Λειψία (20:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 6/3

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο 7/3

Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Μάιντς-Στουτγκάρδη (16:30)

Λειψία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (16:30)

Κολωνία-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή 8/3

Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης (18:30)