ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι

Μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Volleyleague γυναικών. Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος.

Οι Ερυθρόλευκες παραμένουν έτσι στο κυνήγι της πρώτη θέσεις και το Παναθηναϊκού, έχοντας πια 50 βαθμούς, ενώ ο Δικέφαλος έχασε έδαφος στην προσπάθεια που κάνει για την τετράδα, μένοντας στους 31 βαθμούς, αφού δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε πόντο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά έχοντας ένα επιμέρους 8-2, όμως ο Ολυμπιακός ισορρόπησε άμεσα, ροκάνισε τη διαφορά και με σταθερά βήματα πέρασε μπροστά. Όσο περνούσε η ώρα η διαφορά άνοιγε για τις φιλοξενούμενες, κάνοντας εν τέλει το 1-0 χάρη στο 25-19.

Στο δεύτερο σετ ο αγώνας ήταν πιο κλειστός με τις διαφορές να είναι μικρές και καμία ομάδα να μην μπορεί να ξεφύγει. Οι Ερυθρόλευκες έφτασαν κοντά στο να το κατακτήσουν με το 24-23, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με το 27-25 έκανε το 1-1.

Οι Θεσσαλονικείς άρχισαν με ένα 4-0 το τρίτο σετ, αλλά η ομάδα του Πειραιά απάντησε άμεσα για το 6-6. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενες άρχισαν να χτίζουν μια μικρή διαφορά την οποία αύξησαν μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι του σετ, φτάνοντας άνετα στο 25-18 για το 2-1.

Το τελευταίο σετ ήταν αμφίρροπό μέχρι το 14-12 υπέρ του Ολυμπιακού. Από εκεί και μετά, οι Ερυθρόλευκες πάτησαν γκάζι έχτισαν μια καλή απόσταση από τις αντίπαλές τους. Ο αγώνας είχε πάρει τον… δρόμο του και έτσι οι φιλοξενούμενες με το 25-18 έγραψαν το 3-1 και πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

«Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το Final-4»

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Το τελευταίο διάστημα, δεν μας έλειψαν τα παιχνίδια, αλλά ο χρόνος για σωστή προπόνηση. Τώρα, έχουμε τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες για να δουλέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς, να κάνουμε ποιοτικές προπονήσεις. Κάποιες παίκτριες πρέπει να ξεκουραστούν, άλλες θα έχουν χρόνο να αποκατασταθούν, ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το Final-4 του Κυπέλλου».

Μελίνα Εμμανουηλίδου: «Αυτός ήταν ο στόχος μας. Απόλυτη προτεραιότητα ήταν ο σημερινός αγώνας πρωταθλήματος, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Με μεγάλη συγκέντρωση και προσήλωση στο πλάνο μας, πιστεύω ότι καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Τώρα, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον ημιτελικό».