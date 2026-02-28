Αθηναϊκός – Ολυμπιακός 36-47: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άνετο πέρασμα για τον Ολυμπιακό από την έδρα του Αθηναϊκού με 47-36, για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ ανδρών.
Στο κυνήγι της ΑΕΚ παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε με σχετική ευκολία από την έδρα του Αθηναϊκού με 47-36, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν πια τους 30 βαθμούς με ματς λιγότερο από την Ένωση που έχει 33.
Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν καλά το ματς, αλλά από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου πάτησαν… γκάζι και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία στον αγώνα με το 5-4, αλλά η ομάδα του Βύρωνα πέρασε μπροστά με ένα μικρός σερί δύο γκολ για το 6-5, στη συνέχεια οι δύο ομάδες πήγαν στο 7-7 και από εκεί και πέρα οι Ερυθρόλευκοι άρχισαν να χτίζουν μια διαφορά φτάνοντας στο 17-10, ενώ έκλεισαν το πρώτο μέρος στο 21-16.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πειραιώτες συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς φτάνοντας στο +8 με το 28-20 στο 39′. Η διαφορά έφτασε και σε διψήφια επίπεδα με το 39-29 στο 52′, για να έρθει το τελικό 47-36 και να πάρε ο Ολυμπιακός το θετικό αποτέλεσμα.
