«Ιππόκαμπος»: Για 10 παραστάσεις στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
Η πρεμιέρα έχει προγραμματοστεί για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.
- Αυτές είναι οι πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές πόλεις για επενδύσεις σε ακίνητα
- Ισότητα των Φύλων: Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ραγίζει καρδιές ο Υπάτιος Πατμάνογλου: Το μήνυμά του για τα 9 χρόνια από το τροχαίο με την Porsche
- Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. στον Περιφερειακό – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου ονομάστηκε έτσι επειδή το σχήμα του μοιάζει αόριστα με τον αντίστοιχο θαλάσσιο οργανισμό. Είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης του ανθρώπου.
Η παράσταση βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της στον αυτοσχεδιασμό
Ο ιππόκαμπος είναι αυτός που βοηθά τον άνθρωπο να «πλοηγείται» στο χώρο. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα φυλογενετικά τμήματα του εγκεφάλου και αποτελεί μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Ελέγχει το κέντρο της μνήμης.
Μεταφέρει πληροφορίες όσο μακρινές κι αν είναι. Αλλά και κοντινές. Άνθρωποι με εκτεταμένες βλάβες στον εγκέφαλο δεν συγκρατούν μνήμες.
Ο Δημήτρης και η Βερόνικα χώρισαν. Και από κοινού αποφάσισαν να διαγράψουν κάθε κοινή τους μνήμη. Ένας αστροναύτης που… βρίσκεται στον δρόμο τους βοηθά να ανακαλύψουν κάτι πολύ βαθύ και κρυμμένο από καιρό.
Εμείς αφηγούμαστε μια ιστορία για τον Δημήτρη, την Βερόνικα, τις αναμνήσεις τους και τον Ιππόκαμπο.
Μια ιστορία τόσο παλιά, όσο ο και ο κόσμος.
Συντελεστές
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Θύμιος Διαμάντης, Κώστας Κουτρούλης
Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Ράλλης, Χρήστος Βέργος
Μουσικός επί σκηνής/Αστροναύτης: Χρήστος Βέργος
Επιμέλεια Κίνησης: Εύη Τσακλάνου
Φωτογραφίες/Video Teaser: Άκης Χρήστου
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Γραφιστικά αφίσας: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου
Παίζουν
Βερόνικα Μπακόλα, Δημήτρης Μπούρας
Ευχαριστούμε: Ράνια Αντύπα, Πέπη Γιαννιώτη, Γιώργο Γκοδόση, Βασιλική Δρόσου, Αναστασία Ιθακησίου, Κατερίνα Ιθακησίου, Αντώνη Καραστεργίου, Αγαθή Κούτρα, Τζίνα Κώτση, Βάσω Μπούρα
Πληροφορίες
Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
Ευμολπιδών 13, Αθήνα
Πρεμιέρα: Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 21.00
Κάθε Παρασκευή, στις 21.00 | Για 10 παραστάσεις
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.gr
- Οικονομικό σοκ για την Ίντερ: Απώλειες σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τον πρόωρο αποκλεισμό
- Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
- Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου
- 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 252 ντοκιμαντέρ και διεθνείς πρεμιέρες σε 11 μέρες
- Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγόρασε το 25% της Αλμερία
- Βανδαλισμούς σε κάδους απορριμμάτων καταγγέλλει ο Δήμος Λαρισαίων
- Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις