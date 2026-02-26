«Ιππόκαμπος»: Για 10 παραστάσεις στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου ονομάστηκε έτσι επειδή το σχήμα του μοιάζει αόριστα με τον αντίστοιχο θαλάσσιο οργανισμό. Είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης του ανθρώπου.

Η παράσταση βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της στον αυτοσχεδιασμό

Ο ιππόκαμπος είναι αυτός που βοηθά τον άνθρωπο να «πλοηγείται» στο χώρο. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα φυλογενετικά τμήματα του εγκεφάλου και αποτελεί μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Ελέγχει το κέντρο της μνήμης.

Μεταφέρει πληροφορίες όσο μακρινές κι αν είναι. Αλλά και κοντινές. Άνθρωποι με εκτεταμένες βλάβες στον εγκέφαλο δεν συγκρατούν μνήμες.

Ο Δημήτρης και η Βερόνικα χώρισαν. Και από κοινού αποφάσισαν να διαγράψουν κάθε κοινή τους μνήμη. Ένας αστροναύτης που… βρίσκεται στον δρόμο τους βοηθά να ανακαλύψουν κάτι πολύ βαθύ και κρυμμένο από καιρό.

Εμείς αφηγούμαστε μια ιστορία για τον Δημήτρη, την Βερόνικα, τις αναμνήσεις τους και τον Ιππόκαμπο.

Μια ιστορία τόσο παλιά, όσο ο και ο κόσμος.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Θύμιος Διαμάντης, Κώστας Κουτρούλης

Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Ράλλης, Χρήστος Βέργος

Μουσικός επί σκηνής/Αστροναύτης: Χρήστος Βέργος

Επιμέλεια Κίνησης: Εύη Τσακλάνου

Φωτογραφίες/Video Teaser: Άκης Χρήστου

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Γραφιστικά αφίσας: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου

Παίζουν

Βερόνικα Μπακόλα, Δημήτρης Μπούρας

Ευχαριστούμε: Ράνια Αντύπα, Πέπη Γιαννιώτη, Γιώργο Γκοδόση, Βασιλική Δρόσου, Αναστασία Ιθακησίου, Κατερίνα Ιθακησίου, Αντώνη Καραστεργίου, Αγαθή Κούτρα, Τζίνα Κώτση, Βάσω Μπούρα

Πληροφορίες

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Πρεμιέρα: Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 21.00

Κάθε Παρασκευή, στις 21.00 | Για 10 παραστάσεις

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.gr