Το FBI ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της έρευνας για τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη.

Σε δήλωσή του, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) ανέφερε ότι αρχικά κλήθηκε να βοηθήσει στην έρευνα της υπόθεσης, πριν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι «ανατρέψουν την πορεία» και δηλώσουν ότι θα διερευνηθεί αποκλειστικά από το FBI.

Δεδομένου ότι πλέον δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υπόθεσης, στους μάρτυρες και στα αποδεικτικά στοιχεία, η BCA δήλωσε ότι «απρόθυμα» αποσύρθηκε από την έρευνα.

Διαδηλώσεις κατά της ICE και κλειστά σχολεία

Καθώς οι εντάσεις στην πόλη κλιμακώνονταν, οι αρχές της Μινεάπολης ακύρωσαν τα μαθήματα στα σχολεία της πόλης την Πέμπτη (8/1), λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και της αυξανόμενης πολιτικής έντασης, μετά τον θάνατο της Αμερικανίδας πολίτη από ομοσπονδιακό πράκτορα, κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Μια διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άτομα την Τετάρτη το βράδυ διεξήχθη ειρηνικά μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό που είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκινγκ κοντά σε ένα κτίριο που στεγάζει διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και ένα δικαστήριο μετανάστευσης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε αμερικανικές σημαίες και πλακάτ, με το αίτημα να αποχωρήσει η ICE από την Μινεσότα.

«Ο Τραμπ θέλει θέαμα. Μην του το δώσετε»

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Πάτρικ Ράιλι, δήλωσε στο Associated Press: «Διαδηλώνουμε ειρηνικά. Προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό σε αυτόν τον Οργανισμό ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος».

Ωστόσο, τα συναισθήματα παρέμειναν έντονα στην πόλη – και σε όλες τις ΗΠΑ – καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να παρουσιάζει το θύμα, το οποίο πυροβολήθηκε πολλές φορές καθώς απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της από μια ομάδα αστυνομικών, ως «εγχώρια τρομοκράτισσα» που ήθελε να τους πατήσει.

«Ο Τραμπ θέλει θέαμα. Μην του το δώσετε», έγραψε ο Τιμ Γουόλζ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, στο X την Τετάρτη το βράδυ, προτρέποντας τους διαδηλωτές να παραμείνουν ήρεμοι. Είπε ότι είχε εκδώσει «προειδοποιητική διαταγή» για πιθανή ανάπτυξη της εθνοφρουράς της Μινεσότα.

Η Ilhan Omar δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Πέμπτη το πρωί, ότι χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ για να τιμήσουν το θύμα και πως «η ICE πρέπει να φύγει από το Μινεάπολη».

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας μπορεί να είναι δικαστής, ένορκος και εκτελεστής στους δρόμους μας», ξεκαθάρισε η βουλευτής της Μινεσότα.

Να φύγει η ICE από τη Μινεάπολη, ζητάει ο δήμαρχος

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, εμφανίστηκε αρκετές φορές στα τηλεοπτικά δίκτυα την Τετάρτη το βράδυ, καλώντας σε ειρηνικές διαμαρτυρίες και επιβεβαιώνοντας τα σχόλιά του σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την ίδια μέρα, στην οποία ζήτησε από την ICE «να φύγει από τη Μινεάπολη».

«Οι άνθρωποι τραυματίζονται. Οι οικογένειες διαλύονται. Μακροχρόνιοι κάτοικοι της Μινεάπολης, που έχουν συμβάλει τόσο πολύ στην πόλη μας, στον πολιτισμό μας, στην οικονομία μας, τρομοκρατούνται, και τώρα, κάποιος είναι νεκρός», τόνισε ο Φρέι. Είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας «προσπαθεί ήδη να το παρουσιάσει ως πράξη αυτοάμυνας», έναν ισχυρισμό που χαρακτήρισε «μ@@@κία».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του δημάρχου ως προκλητικές, με την Nancy Mace, βουλευτή της Νότιας Καρολίνας, να ζητά την παραίτησή του.

Παραμένει προκλητικός ο Τραμπ και ρίχνει την ευθύνη στο θύμα

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της πολιτικής ρητορικής συνέχισε να προέρχεται από τον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει στους δημοσιογράφους των New York Times, την Τετάρτη το βράδυ, ότι η Ρενέ Γκουντ, μητέρα ενός εξάχρονου γιου, ήταν υπεύθυνη.

«Συμπεριφέρθηκε απαίσια», υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα την ίδια μέρα δημοσίευσε στο Truth Social, χωρίς αποδείξεις, ότι «έτρεξε με μανία πάνω στον αξιωματικό της ICE» με το αυτοκίνητό της.

Ωστόσο, το βίντεο της σύγκρουσης έδειξε ότι ο πράκτορας παρέμεινε όρθιος και απομακρύνθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, αφού το αυτοκίνητο της γυναίκας είχε συγκρουστεί με έναν φωτεινό σηματοδότη και ένα σταθμευμένο όχημα.

Η Κρίστι Νοέμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η γυναίκα «παρακολουθούσε» τους πράκτορες της ICE και εμπόδιζε την κυκλοφορία, ένας ακόμη ισχυρισμός που δεν υποστηρίζεται από το βίντεο, το οποίο την έδειχνε αρχικά να κάνει όπισθεν και να επιτρέπει σε τουλάχιστον ένα όχημα της ICE να περάσει. Η Νοέμ δήλωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις της ICE θα συνεχιστούν στη Μινεάπολη, όπου αυτή την εβδομάδα παρατηρήθηκε αύξηση περίπου 2.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων με στόχο τους μετανάστες.

Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ

Οι κάτοικοι της πόλης, η οποία έχει μεγάλο πληθυσμό Σομαλών, περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως «τεταμένη και οργισμένη» την Πέμπτη, με περισσότερες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για αργότερα την ίδια μέρα.

Διαδηλώσεις κατά της ICE πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ την Τετάρτη, μετά τη διάδοση της είδησης για το περιστατικό, ενώ περισσότερες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Χιούστον και το Σαν Ντιέγκο.