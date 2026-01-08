Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη

Η δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεάπολη έχει σοκάρει την Αμερική. Ο πράκτορας την πυροβόλησε στο πρόσωπο και τη σκότωσε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η κυβέρνηση Τραμπ, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ισχυρίζονται ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Και την πυροβόλησε βρισκόμενος σε αυτοάμυνα. Η κυβέρνηση Τραμπ την κατηγορεί για «εγχώρια τρομοκρατία».

Και επιμένουν σε αυτή την εκδοχή, παρά τα βίντεο που καταμαρτυρούν την αλήθεια.

Ποια ήταν

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ ήταν 37 ετών και μητέρα τριών παιδιών. Είχε πρόσφατα μετακομίσει στη Μινεάπολη και γρήγορα εργοποιήθηκε στην κοινότητα, προσφέροντας κοινωνικό έργο.

Επίσης, ήταν πτυχιούχος φιλολογίας, βραβευμένη για την ποίησή της, ερασιτέχνης μουσικός (έπαιζε κιθάρα). Σύμφωνα με τις αρχές της πόλης, βρισκόταν στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ως νόμιμη παρατηρήτρια των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Μιλώντας στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune, η μητέρα της, Ντόνα Γκέιντζερ την περιέγραψε ως «εξαιρετικά συμπονετική». «Φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, επιεικής και στοργική. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Ο πατέρας της, Τιμ Γκέντζερ, δήλωσε στην Washington Post ότι «είχε καλή, αλλά δύσκολη ζωή».

Η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram (είναι πλέον ιδιωτικός), περιέγραψε τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μητέρα», η οποία «ζούσε τη Μινεάπολη».

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ καταγόταν από το Κολοράντο Σπρινγκς και είχε μετακομίσει στη Μινεάπολη πέρυσι από το Κάνσας Σίτι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune, έως το 2023, που πέθανε ο δεύτερος σύζυγός της, Τιμ Μακλίν, παρουσίαζαν μαζί ένα podcast. Απέκτησαν μαζί έναν γιο, ο οποίος είναι τώρα έξι ετών. Είχε ακόμη δύο παιδιά με τον πρώτο της σύζυγο, που ζήτησε να μην αναφερθεί το όνομά του στα ΜΜΕ.

«Δεν ήταν ακτιβίστρια»

Ο πρώην σύζυγός της επισήμανε ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ «δεν ήταν ακτιβίστρια». Είπε πως ήταν μια αφοσιωμένη Χριστιανή που πήγε στη Βόρεια Ιρλανδία σε αποστολές νέων όταν ήταν νεότερη.

Είχε εργαστεί στο παρελθόν ως βοηθός οδοντιάτρου, υπάλληλος σε τράπεζα, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίως νοικοκυρά, καθώς μεγάλωνε τα παιδιά της.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Το 2020 κέρδισε ένα προπτυχιακό βραβείο από την Ακαδημία Αμερικανών Ποιητών για το έργο της με τίτλο «Περί της εκμάθησης της ανατομής εμβρύων χοίρων».

Στην απόφαση για τη βράβευσή της αναφέρονταν τα εξής: «Όταν δεν γράφει, δεν διαβάζει ή δεν μιλάει για το γράψιμο, κάνει μαραθώνιους ταινιών και δημιουργεί ακατάστατη τέχνη με την κόρη και τους δύο γιους της».

Το 2020 πήρε επίσης πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας από το Κολέγιο Τεχνών και Γραμμάτων του πανεπιστημίου. Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Μπράιαν Χέμφιλ, δήλωσε ότι ο ξαφνικός θάνατός της Ρενέ Νικόλ Γκουντ είναι «ένα ακόμη σαφές παράδειγμα ότι ο φόβος και η βία έχουν δυστυχώς γίνει συνήθεια στο έθνος μας. Είθε η ζωή της Ρενέ να μας υπενθυμίζει τι μας ενώνει: την ελευθερία, την αγάπη και την ειρήνη».

Εθελόντρια-παρατηρήτρια

Πολλά μέλη των αρχών στη Μινεάπολη, αναφέρει το BBC, έχουν δηλώσει ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ βρισκόταν στον τόπο της επιδρομής της ICE ως νομικός παρατηρητής. Δηλαδή, ήταν εθελόντρια που παρακολουθεί την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας σε διαμαρτυρίες και επιχειρήσεις. Στόχος των νομικών παρατηρητών είναι να βοηθήσουν στη διατήρηση της ηρεμίας, να αποτρέψουν πράξεις κακοδιοίκησης και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών.

Η μητέρα της διέψευσε ότι η κόρη της ήταν εκεί με αυτόν τον ρόλο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζουν ότι η Γκουντ δεν παρατηρούσε απλώς. Είπαν ότι παρενέβαινε στο έργο των αστυνομικών.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι ο Γκουντ «παρακολουθούσε και παρεμπόδιζε το έργο τους» όλη μέρα, «μπλοκάροντάς τους» με το αυτοκίνητό της και «φωνάζοντάς τους».

Renee Nicole Good, a 37-year-old wife & mother, from Minneapolis, Minnesota, was killed today by Donald Trump’s ICE agents. After shooting her while she attempted to drive away, they denied her medical treatment. Her President offers no sympathy for her avoidable death, nor… pic.twitter.com/pLSSgCOf1E — Rahul SA 🇿🇦 (@Rahul_AJ_1990) January 8, 2026



Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ «χρησιμοποίησε το όχημά της σαν όπλο. Και προσπάθησε να πατήσει έναν από τους αστυνομικούς «σε μια προσπάθεια να σκοτώσει ή να προκαλέσει σωματική βλάβη σε πράκτορες. Αυτό είναι πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

Και υπερασπίστηκε τον πράκτορα της ICE, λέγοντας ότι φοβόταν για τη ζωή του και «πυροβόλησε για να αμυνθεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ άτακτη, εμπόδιζε και αντιστεκόταν». Είπε επίσης ότι ήταν «επαγγελματίας ταραχοποιός» που «βίαια, εκούσια και άγρια» χτύπησε έναν αξιωματικό της ICE.

«Απορώ πώς ζει ο πράκτορας», είπε σε συνέντευξή του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καν τραυματιστεί.

Διαψεύδουν οι αρχές

Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί διαψεύδονται από τις αρχές της Μινεάπολης. Ο δήμαρχος, Τζέικομπ Φρέι, είπε ότι ο πράκτορας της ICE ενήργησε απερίσκεπτα.

🚨 BREAKING: Minneapolis Police Chief Brian O’Hara just directly contradicted Donald Trump. O’Hara confirmed Renee Nicole Good was the ONLY person injured in today’s incident. That flatly contradicts Trump’s claim that an ICE officer was injured and recovering in the hospital.… pic.twitter.com/lkYcWgOjdC — Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2026



«Έχοντας δει ο ίδιος το βίντεο, θέλω να πω σε όλους ευθέως: αυτές είναι ανοησίες. Πρόκειται για πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία που είχε, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος, να σκοτωθεί».

Η Γκουντ ζούσε μόλις λίγα τετράγωνα από το σημείο όπου δολοφονήθηκε. Αυτό, πάλι, βρίσκεται περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020 από αστυνομικό της πόλης, πυροδοτώντας παγκόσμιες διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού.

• Με στοιχεία από το BBC