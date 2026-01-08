Μινεάπολη: Οργή και διαδηλώσεις για τον εν ψυχρώ πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορες της ICE

Οργή έχει προκαλέσει στη Μινεάπολη ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά πράκτορα της ICE, με την κυβέρνηση Τραμπ να μιλάει για πράξη νόμιμης άμυνας.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη, δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έπεσε νεκρή η 37χρονη φωνάζοντας το όνομά της αλλά και συνθήματα κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης. «Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Can’t sleep. Everyone is upset about Minneapolis. My eldest son just sent me photos/videos from the vigil for Renee (he lives there). pic.twitter.com/SL70JLaXVH — Claude Taylor (@TrueFactsStated) January 8, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το εν λόγω περιστατικό ως «νόμιμη άμυνα», ενώ Δημοκρατικοί και άλλοι αμφισβήτησαν την συγκεκριμένη δήλωση, λόγω του βίντεο ντοκουμέντου που καταγράφει τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE), κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Μινεάπολη, με την εμπλοκή 2.000 αστυνομικών, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς».

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, τόνισε ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας να τους σκοτώσει, είναι ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τους αστυνομικούς να κατευθύνονται προς το SUV, σε χιονισμένο δρόμο.

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis. DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement: «It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, φαίνεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

«Την πυροβόλησαν στο κεφάλι»

Σε άλλο βίντεο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έχει καταγραφεί μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως η σύζυγος της Γκουντ να κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της 37χρονης.

«Εγώ την έκανα να έρθει εδώ, είναι δικό μου λάθος. Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου. Την πυροβόλησαν στο κεφάλι» ακούγεται να λέει η γυναίκα.

Ποια ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η Γκουντ ζούσε στη Μινεάπολη και ήταν μια συμπονετική γυναίκα που «φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή».

«Ήταν επιεικής και στοργική», είπε Γκάνγκερ στην εφημερίδα. «Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Το θύμα ήταν μητέρα ενός 6χρονου παιδιού.

Ένα GoFundMe αναφέρει ότι τα χρήματα που δωρίστηκαν θα διατεθούν στη σύζυγο και τον γιο της «καθώς παλεύουν με την οδυνηρή απώλεια της συζύγου και της μητέρας τους».

Στον λογαριασμό της στο Instagram , η Γκουντ περιγράφει τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μητέρα».

«Μηχανή προπαγάνδας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».