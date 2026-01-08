newspaper
Μινεάπολη: Οργή και διαδηλώσεις για τον εν ψυχρώ πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορες της ICE
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 08:55

Μινεάπολη: Οργή και διαδηλώσεις για τον εν ψυχρώ πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορες της ICE

Οργή και αγανάκτηση για τον θανάσιμο πυροβολισμό που δέχθηκε η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Οργή έχει προκαλέσει στη Μινεάπολη ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά πράκτορα της ICE, με την κυβέρνηση Τραμπ να μιλάει για πράξη νόμιμης άμυνας.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη, δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έπεσε νεκρή η 37χρονη φωνάζοντας το όνομά της αλλά και συνθήματα κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης. «Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το εν λόγω περιστατικό ως «νόμιμη άμυνα», ενώ Δημοκρατικοί και άλλοι αμφισβήτησαν την συγκεκριμένη δήλωση, λόγω του βίντεο ντοκουμέντου που καταγράφει τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE), κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Μινεάπολη, με την εμπλοκή 2.000 αστυνομικών, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς».

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, τόνισε ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας να τους σκοτώσει, είναι ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τους αστυνομικούς να κατευθύνονται προς το SUV, σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, φαίνεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

«Την πυροβόλησαν στο κεφάλι»

Σε άλλο βίντεο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έχει καταγραφεί μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως η σύζυγος της Γκουντ να κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της 37χρονης.

«Εγώ την έκανα να έρθει εδώ, είναι δικό μου λάθος. Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου. Την πυροβόλησαν στο κεφάλι» ακούγεται να λέει η γυναίκα.

Ποια ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Η 37χρονη που έπεσε νεκρή από τα πυρά της ICE

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η Γκουντ ζούσε στη Μινεάπολη και ήταν μια συμπονετική γυναίκα που «φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή».

«Ήταν επιεικής και στοργική», είπε Γκάνγκερ στην εφημερίδα. «Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Το θύμα ήταν μητέρα ενός 6χρονου παιδιού.

Ένα GoFundMe  αναφέρει ότι τα χρήματα που δωρίστηκαν θα διατεθούν στη σύζυγο και τον γιο της «καθώς παλεύουν με την οδυνηρή απώλεια της συζύγου και της μητέρας τους».

Στον λογαριασμό της στο Instagram , η Γκουντ περιγράφει τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μητέρα».

«Μηχανή προπαγάνδας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Stream newspaper
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026
English edition 08.01.26

Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026

Greek tax authorities plan a new wave of property auctions, including villas and high-end homes in sought-after areas, as overdue tax debts climb to record levels and enforcement measures intensify.

Σύνταξη
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία
Πόλο 08.01.26

Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Κοινή προετοιμασία με την Εθνική Ιταλίας θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες η Εθνική πόλο των Γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Μαδέιρα στην Πορτογαλίας.

Σύνταξη
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι

Τι συζήτησαν στο Κολωνάκι o Χάρης Δούκας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κώστας Ζαχαριάδης μετά τον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή - Οι διεργασίες στην Kεντροαριστερά και οι συζητήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb
Αυστηρές προδιαγραφές 08.01.26

Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Αν μεταβιβαστεί ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τότε μετατρέπεται σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι
Οικονομία 08.01.26

Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι

Η διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα, ώστε να φαίνεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, σκοντάφτει σε πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, υποστηρίζουν οι λιανέμποροι. Αντίθετη και η Eurocommerce.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
