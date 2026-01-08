newspaper
Μινεάπολη: H στιγμή που ο πράκτορας της ICE που σκότωσε την 37χρονη φεύγει ατάραχος, κοιτάζοντας το κινητό του
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 19:31

Μινεάπολη: H στιγμή που ο πράκτορας της ICE που σκότωσε την 37χρονη φεύγει ατάραχος, κοιτάζοντας το κινητό του

Επεισόδια και χημικά στις διαδηλώσεις για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη.

Μπορούμε να αποφύγουμε τις ασθένειες των γονιών μας;

Μπορούμε να αποφύγουμε τις ασθένειες των γονιών μας;

Spotlight

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το πρωί στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από ένα ομοσπονδιακό κτήριο για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της 37χρονης, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης.

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς.

Το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της ICE.

YouTube thumbnail

Νέες διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί για σήμερα (08/01) στη Μινεάπολη, καθώς η δολοφονία της 37χρονης πυροδότησε την οργή των τοπικών αξιωματούχων, οι οποίοι απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που έκανε λόγο για «πράξη αυτοάμυνας».

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η 37χρονη γυναίκα προσπάθησε να χτυπήσει μέλη της ICE με το αυτοκίνητό της. Την εκδοχή αυτή απορρίπτουν οι τοπικοί αξιωματούχοι της πολιτείας Μινεσότα αλλά και της πρωτεύουσάς της Μινεάπολης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε βίντεο από το περιστατικό που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε αποτέλεσε κίνδυνο για οποιονδήποτε.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», σημείωσε από την πλευρά του ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Χθες Τετάρτη το βράδυ πολλές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σκοτώθηκε η γυναίκα για να της αποτίσουν φόρο τιμής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη του Κογκρέσου όπως ο Έρικ Σουάλγουελ χαρακτήρισαν «δολοφονία» τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας και απαίτησαν να λογοδοτήσουν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Η ICE διεξάγει από την Τρίτη μεγάλες επιχειρήσεις με τη συμμετοχή περίπου 2.000 αστυνομικών στη Μινεάπολη στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τραμπ να πατάξει την παράνομη μετανάστευση. Στην πόλη ζει μεγάλη σομαλική κοινότητα εναντίον της οποίας έχει επιτεθεί επανειλημμένα ο Ρεπουμπλικάνος με αφορμή τις αποκαλύψεις για μια μεγάλη απάτη με κοινωνικά επιδόματα στην πολιτεία της Μινεσότα, στην οποία εμπλεκόταν η σομαλική διασπορά.

Στη διάρκεια μιας επιχείρησης «ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τα μέλη» της ICE, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.

Μία από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τα μέλη των δυνάμεων της τάξης μας με στόχο να τα σκοτώσει – μια πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Ένα μέλος της ICE, φοβούμενο για τη ζωή του και για τη ζωή των συναδέλφων του αλλά και για την ασφάλεια του κοινού πυροβόλησε ευρισκόμενος σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», τόνισε.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματά της μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε.

Ατάραχος απομακρύνθηκε ο δράστης

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται ο πράκτορας που φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα, να απομακρύνεται από το σημείο όπου έγινε το περιστατικό, με απόλυτη ηρεμία, ενώ παράλληλα κοιτάει το κινητό του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, ενώ έχει απομακρυνθεί, φαίνεται να δίνει οδηγίες στους συναδέλφους του. Μάλιστα την ώρα που ο πράκτορας περπατάει ακούγεται και μία γυναίκα να του φωνάζει «ντροπή σου».

