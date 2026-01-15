Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Ακόμη μια ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ που συνιστά επίθεση στην ελευθεροτυπία στις ΗΠΑ. Το FBI έψαξε το σπίτι και τις συσκευές της δημοσιογράφου της Washington Post, Χάνα Νάτανσον, που καλύπτει την αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια. Έρευνα σε σπίτι δημοσιογράφου δεν είχαν κάνει άλλες κυβερνήσεις που είχαν κατηγορήσει δημοσιογράφους για διαρροή.

BREAKING🚨: FBI agents raided Washington Post reporter Hannah Natanson’s Virginia home amid a probe into government contractor Aurelio Perez-Lugones, accused of illegally retaining classified materials with top-secret clearance. Her phone and Garmin watch were seized.… pic.twitter.com/Md0OiaoVSX — Melissa Hallman (@dotconnectinga) January 14, 2026



Το ένταλμα του FBI ανέφερε ότι η έρευνα ήταν μέρος έρευνας για έναν διαχειριστή συστήματος του Μέριλαντ που κατηγορήθηκε για «πρόσβαση και απόσπαση απόρρητων πληροφοριών», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που επικαλείται η Washington Post.

O εκτελεστικός διευθυντής της εφημερίδας, Ματ Μάρεϊ, επισήμανε: «Αυτή η εξαιρετική, επιθετική ενέργεια είναι βαθιά ανησυχητική και εγείρει βαθιά ερωτήματα και ανησυχία σχετικά με τις συνταγματικές προστασίες για το έργο μας. Η Washington Post έχει μακρά ιστορία ένθερμης υποστήριξης στην ελευθερία του Τύπου».

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να εξηγήσει δημόσια γιατί πιστεύει ότι αυτή η έρευνα ήταν απαραίτητη και νομικά επιτρεπτή, και το Κογκρέσο και τα δικαστήρια θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά αυτήν την εξήγηση», δήλωσε ο Τζαμίλ Τζάφερ, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος (για την ελευθερία του λόγου) Knight.

Μπόντι: Θα το ξανακάνουμε

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα επαναλάβει την κατάσχεση τηλεφωνικών αρχείων δημοσιογράφων για να εντοπίσει που κάνουν διαρροές.

Υποστήριξε ότι η Νάτανσον απέκτησε «απόρρητες και παράνομα διαρρεύσαντες πληροφορίες από έναν εργολάβο του Πενταγώνου» και ότι ο δράστης της διαρροής «βρίσκεται επί του παρόντος πίσω από τα κάγκελα».

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί παράνομες διαρροές απόρρητων πληροφοριών που, όταν αναφέρονται, θέτουν σοβαρό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια του Έθνους μας και τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν τη χώρα μας», είπε.

This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026



Το Washington Post Guild, το εργατικό συνδικάτο που εκπροσωπεί τη δημοσιογράφο, δήλωσε ότι η έρευνα «θα πρέπει να σοκάρει και να απογοητεύσει όλους όσους ενδιαφέρονται για έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο».

The Washington Post Guild is alarmed and appalled by federal law enforcement’s search and seizure of reporter Hannah Natanson’s property and personal devices. Hannah is a valued member of our union whose work covering the federal workforce has been essential (1/3) — Washington Post Guild (@PostGuild) January 14, 2026



Η Εταιρεία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων και περισσότερες από 20 άλλες ομάδες υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και της Πρώτης Τροπολογίας κάλεσαν αυτή την εβδομάδα το Κογκρέσο να αποσύρει την κλήτευση για τον ερευνητή δημοσιογράφο και συγγραφέα Σεθ Χαρπ.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση του Χαρπ για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία κοινοποίησε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, σημείωσαν οι ομάδες.