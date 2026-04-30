Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι άσκησε δίωξη στον κυβερνήτη της Πολιτείας Σιναλόα, Ρούμπεν Ρότσα, του Μεξικού καθώς και σε άλλους νυν και πρώην αξιωματούχους, για συνεργασία με το καρτέλ Σιναλόα (στη φωτογραφία του Reuters/X @rochamoya, επάνω, ο κυβερνήτης Ρούμπεν Ρότσα).

Σύμφωνα με το υπουργείο, που ζητά την έκδοση των προσώπων αυτών, ο Ρότσα και οι άλλοι κατηγορούμενοι συνωμότησαν με τους ηγέτες του καρτέλ για να προχωρήσουν στην εισαγωγή τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, έλαβαν πολιτική υποστήριξη και δωροδοκίες.

Ο κυβερνήτης της Σιναλόα εξελέγη με τη βοήθεια μιας φράξιας του ομώνυμου καρτέλ, ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον

Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026

Ο Ρότσα εξελέγη κυβερνήτης της Πολιτείας το 2021, με τη βοήθεια, όπως λέει η Ουάσιγκτον, μιας φράξιας του ομώνυμου καρτέλ, που ελέγχεται από τους αποκαλούμενους «Λος Τσαπίτος», τους γιους του ιδρυτή του, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.

Οι «Τσαπίτος» λέγεται ότι απήγαγαν και εκφόβισαν τους αντιπάλους του και έλαβαν σε αντάλλαγμα την υπόσχεσή του ότι θα τους επέτρεπε να δρουν ατιμώρητα και να εξάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

«Η διαφθορά που διευκολύνει το οργανωμένο έγκλημα και βλάπτει και τις δύο χώρες μας θα ερευνηθεί και θα διωχθεί ποινικά οπουδήποτε ισχύει η δικαιοδοσία των ΗΠΑ» ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στο Μεξικό αφού ανακοινώθηκαν οι διώξεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρεσβευτής Ρόναλντ Τζόνσον υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Μεξικό.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι είναι νυν και πρώην πολιτειακοί αξιωματούχοι, ο δήμαρχος και ένας πρώην αστυνομικός διευθυντής του Κουλιακάν, της πολιτειακής πρωτεύουσας που μαστίζεται από τη βία των καρτέλ.

«Στερείται βάσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού από την πλευρά του ανέφερε ότι το αίτημα έκδοσης των ΗΠΑ στερείται βάσης.

Το υπουργείο σημείωσε ότι παρέλαβε το αίτημα την Τρίτη και το προώθησε στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο ίδιος ο Ρότσα αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι συνδέεται με το καρτέλ Σιναλόα, λέγοντας ότι η δίωξη σε βάρος του είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες θα αποδειχθούν λανθασμένες και χαρακτήρισε τη δίωξη «επίθεση» στο κυβερνών κόμμα Μορένα.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Πηγή: ΑΠΕ