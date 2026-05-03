Τεράστιες ποσότητες νεκρών κόκκινων γαρίδων ξεβράστηκαν και ξεβράζονται στις ακτές αρκετών παραλιών στο Μιρμπάτ του Ντοφάρ, γεγονός που οδήγησε σε επιθεωρήσεις από ειδικούς στον τομέα της αλιείας. Το υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων του Ομάν δήλωσε ότι τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο συνδέεται πιθανότατα με φυσικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι με ρύπανση.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι «τα μικρά οστρακόδερμα, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών γαρίδων και του κριλ, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές των θαλάσσιων συνθηκών. Οι απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας του νερού στα βάθη, η μείωση των επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν την επιβίωσή τους και να τα ωθήσουν σε περιοχές ακατάλληλες για διαβίωση».

<br />

Κλιμάκιο από το αρμόδιο υπουργείο πραγματοποίησε αυτοψία

Μια τεχνική ομάδα από το Κέντρο Ερευνών Αλιείας στο Ντοφάρ πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορες παράκτιες περιοχές στο Μιρμπάτ. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις και οι αναλύσεις δειγμάτων δεν έδειξαν ενδείξεις περιβαλλοντικής μόλυνσης. Δεν καταγράφηκαν θάνατοι μεταξύ άλλων θαλάσσιων ειδών.

«Αυτά τα οστρακόδερμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις διακυμάνσεις των θαλάσσιων συνθηκών», αναφέρεται στη δήλωση, σημειώνοντας ότι ακόμη και μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και στα επίπεδα οξυγόνου μπορούν να οδηγήσουν σε θνησιμότητα και να προκαλέσουν την εκβράση των οργανισμών στην ακτή σε αξιοσημείωτους αριθμούς.

Το υπουργείο υπενθύμισε ένα παρόμοιο περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι κατά μήκος της ακτής του Ρακγιούτ στο Ντοφάρ, όταν παρατηρήθηκε μαζική θνησιμότητα γαρίδων στις παραλίες. Οι εργαστηριακές αναλύσεις της εποχής εκείνης ταυτοποίησαν το είδος ως Challengerosergia umitakae, ενώ οι ειδικοί απέδωσαν τη μαζική θνησιμότητα στις φυσικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Το υπουργείο κάλεσε το κοινό να μην καταναλώνει γαρίδες που βρίσκονται στις παραλίες και να επιδεικνύει προσοχή.