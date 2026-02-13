Σπάνιο ψάρι που «μοιάζει σαν να βγήκε από τη μυθολογία» ξεβράστηκε στις ακτές της Σικελίας

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο πλάσμα βρέθηκε πρόσφατα ξεβρασμένο στις ακτές της Σικελία, προκαλώντας το ενδιαφέρον επιστημόνων και κατοίκων.

Πρόκειται για το λεγόμενο ψάρι λοφωτός (Lophotus lacepede), ένα είδος που σπάνια εμφανίζεται στη Μεσόγειο και μοιάζει περισσότερο με πλάσμα μυθολογίας παρά με συνηθισμένο ψάρι.

Το ζώο εντοπίστηκε την Πέμπτη στην παραλία του Μιλάτσο.

Σύμφωνα με τον βιολόγο Carmelo Isgrò, διευθυντή και ιδρυτή του MuMa, η εικόνα του ψαριού ήταν εντυπωσιακή:

«Μοιάζει να έχει βγει από τη μυθολογία», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σπάνια ομορφιά αλλά και το μυστήριο που περιβάλλει τα πλάσματα των μεγάλων θαλάσσιων βάθων.

Ένα ψάρι από «τη ζώνη του λυκόφωτος»

Επιστημονικά, το ψάρι αυτό ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη.

Αυτό σημαίνει ότι ζει στη λεγόμενη «ζώνη του λυκόφωτος» των θαλασσών, σε βάθη από 200 έως 1.000 μέτρα, όπου το φως του ήλιου είναι ελάχιστο.

Τα μεσοπελαγικά ψάρια περνούν τη μέρα τους σε μεγάλο βάθος για να προστατεύονται από θηρευτές και ανεβαίνουν πιο κοντά στην επιφάνεια τη νύχτα, όταν αναζητούν τροφή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες να επιστραφεί το ζώο στο νερό, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Today’s fish is the Crested Bandfish (Lophotus lacepede)! Unlike their giant oarfish relatives, these guys only reach a few meters in length. They also have an ink sac, like octopus, that they can discharge ink from when upset!

📸Dianne Bray, Howard Hughes, CSIRO pic.twitter.com/OfqHK1xYab — Gabby Commisso (@gabbysfishes) August 28, 2021

Τη στιγμή που ξεβράστηκε, απελευθέρωσε ένα πυκνό υγρό από έναν σάκο του σώματός του, μια αμυντική συμπεριφορά που θυμίζει εκείνη των κεφαλόποδων, όπως τα καλαμάρια.

Στη συνέχεια, το δείγμα μεταφέρθηκε στη Ζωολογικός Σταθμός Anton Dohrn στη Μεσσήνη, όπου ο Isgrò και ο ερευνητής Pietro Battaglia ξεκίνησαν τις απαραίτητες επιστημονικές αναλύσεις.

Το ψάρι, γνωστό και ως «λιόκορνο», πήρε το όνομά του από την προεξοχή στο κεφάλι του που μοιάζει με κέρατο, θυμίζοντας θαλάσσιο μονόκερο.

Έχει μακρύ, ταινιοειδές σώμα, έντονη κόκκινη ραχιαία πτερύγιο και πολύ μεγάλα μάτια, προσαρμοσμένα στο σκοτάδι των βαθών. Τα αιχμηρά του δόντια το βοηθούν να συλλαμβάνει μικρούς οργανισμούς της ανοιχτής θάλασσας.

Το δείγμα θα προετοιμαστεί και θα εκτεθεί στο MuMa, ώστε να συνεχίσει να «αφηγείται» στο κοινό τη γοητεία και τα μυστήρια των βαθιών νερών της Μεσογείου.