Ψάρια διατηρημένα σε ρούμι αποκαλύπτουν έναν αιώνα περιβαλλοντικών αλλαγών
Ψάρια διατηρημένα σε ρούμι αποκαλύπτουν έναν αιώνα περιβαλλοντικών αλλαγών

Δείγματα ψαριών που συλλέχθηκαν από ερευνητική αποστολή το 1907 αποκαλύπουν πώς η ρύπανση και η υπεραλίευση επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα.

Ήταν τον Οκτώβριο του 1907 όταν το USS Albatross, το πρώτο ερευνητικό σκάφος του κόσμου, απέπλευσε από το σαν Φρανσίσκο με προορισμό τις Φιλιππίνες. Στα τρία χρόνια που διήρκεσε η αποστολή, το πλήρωμα συνέλεξε 79.000 δείγματα ψαριών, ανάμεσά τους και 117 νέα είδη.

Τα δείγματα, τα οποία φυλάσσονται μέχρι σήμερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ιδρύματος Smithsonian στην Ουάσιγκτον, αποκαλύπτουν τώρα πώς η θαλάσσια βιοποικιλότητα των Φιλιππίνων άλλαξε έπειτα από έναν αιώνα εντατικής αλιείας και ρύπανσης.

Γενετικές αναλύσεις στα διατηρημένα ψάρια και σε σύγχρονα δείγμαγτα έδειξαν ότι η γονιδιακή δεξαμενή σημαντικών ειδών περιορίστηκε –ένα ανησυχητικό εύρημα, δεδομένου ότι η γενετική ποικιλότητα είναι αυτό που επιτρέπει την προσαρμογή των ειδών σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες.

«Η μειωμένη γενετική ποικιλία σημαίνει μειωμένη ικανότητα προσαρμογής στις σημερινές και μελλοντικές αλλαγές στους ωκεανούς» δήλωσε στο περιοδικό Science ο Μάλιν Πίνσκι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2017, όταν μια διεθνής ερευνητική ομάδα άρχισαν να συλλέγουν φρέσκα δείγματα ψαριών από τις περιοχές που είχε επισκεφθεί το USS Albatross πριν από έναν αιώνα. Αυτή τη φορά οι ερευνητές δεν ταξίδεψαν με ερευνητικό σκάφος –απλά αγόρασαν ψάρια από υπαίθριες αγορές και αλιείς σε λιμάνια.

Το USS Albatross ναυπηγήθηκε το 1882 ως το πρώτο ερευνητικό σκάφος (NOAA)

Το USS Albatross ναυπηγήθηκε το 1882 ως το πρώτο ερευνητικό σκάφος (NOAA)

Η γενετική σύγκριση με τα παλιά δείγματα ήταν εφικτή επειδή το πλήρωμα του USS Albatross δεν διατήρησε τα ψάρια σε διάλυμα φορμόλης, η οποία καταστρέφει το DNA, αλλά σε ρούμι με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Σε μια πρώτη μελέτη, η οποία αναρτήθηκε τον περασμένο μήνα στο αποθετήριο bioRxiv, εξέτασε δύο είδη μικρών ψαριών (Equulites laterofenestra και Gazza minuta) που ζουν στα ρηχά και αποτελούν σημαντικά αλιεύματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η γενετική ποικιλότητα των ειδών διαπιστώθηκε ότι έχει μειωθεί κατά 6% τον τελευταίο αιώνα.

Η ανάλυση έδωσε ενδείξεις ότι η απώλεια αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα μιας γενετικής στενωπού, κάποια στιγμή τα τελευταία 50 χρόνια, όταν ο αναπαραγωγικός πληθυσμός μειώθηκε σε μερικές δεκάδες άτομα, πιθανώς λόγω της ρύπανσης και της υπεραλίευσης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Μια δεύτερη μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο The American Naturalist, εξετάζει ένα είδος (Taeniamia zosterophora) που ζει σε κοραλλιογενείς υφάλους και διαπιστώνει ότι η γονιδιακή δεξαμενή του μειώθηκε κατά 4% στο Στενό του Σέμπου, εκεί όπου η αλιεία είναι πιο εντατική, όχι όμως σε έναν απομακρυσμένο ύφαλο.

Τα ποσοστά αυτά είναι μικρότερα από ό,τι σε 140 άλλα είδη που εξέταζε μετα-ανάλυση του 2014, με τη γενετική απώλεια να περιορίζεται στο 2%. Η διαφορά ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα ψάρια των τροπικών υφάλων έχουν μικρότερους πληθυσμούς και είναι πιο ευάλωτα στην απώλεια ποικιλότητας.

Υπάρχουν ωστόσο και θετικά ευρήματα, καθώς το 4% των γονιδιακών δεικτών που εξετάστηκαν στη δεύτερη μελέτη παρουσιάζουν ενδείξεις εξελικτικών πιέσεων, κάτι που σημαίνει ότι τα ψάρια βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής στις μεταβολές του περιβάλλοντος.

Νέα ευρήματα αναμένονται καθώς η προσπάθεια συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές έχουν αλληλουχίσει περίπου 5.000 γονιδιώματα 39 ειδών, ένα πολύ μικρό μέρος της συλλογής του USS Albatross.

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14.10.25

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
