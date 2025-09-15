Καλά νέα για τα ψάρια – Σε εφαρμογή η διεθνής συμφωνία για την υπεραλίευση

Η συμφωνία-ορόσημο για τον περιορισμό των παχυλών επιδοτήσεων που ενθαρρύνουν την υπεραλίευση τέθηκε τη Δευτέρα σε εφαρμογή, μια κίνηση που χαιρετίστηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ως σημαντικό βήμα για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων.

Η συμφωνία είναι η πρώτη που ενεργοποιείται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου από το 2017, έπειτα από χρόνια εσωτερικών συγκρούσεων και την πρόσφατη αύξηση των αμερικανικών δασμών, η οποία που κάνει ορισμένους επικριτές να αναρρωτώνται αν ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη έχει μέλλον.

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη το 2022, τίθεται σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από την Βραζιλία, την Κένυα, την Τόνγκα και το Βιετνάμ, εξέλιξη με την οποία ικανοποιείται η απαίτηση για επικύρωση από τα δύο τρίτα των μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Οι κυβερνήσεις απαγορεύεται πλέον να επιδοτούν την αλιεία ειδών που απειλούνται με κατάρρευση, καθώς και την αλιεία σε διεθνή ύδατα εκτός της δικαιοδοσίας τους. Οι φτωχότερες χώρες θα έχουν πρόσβαση σε ειδικό ταμείο που θα διευκολύνει την προσαρμογή τους στους νέους κανόνες.

«Οι πληθυσμοί ψαριών σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν, κάτι που ωφελεί τους τοπικούς ψαράδες οι οποίοι εξαρτώνται από την υγιή ωκεανό» δήλωσε η Μέγκαν Ζουνγκβιβάταναπορν της οργάνωσης Pew Charitable Trust.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2019 στην επιθεώρηση Marine Policy εκτιμούσε ότι οι κρατικές επιδοτήσεις των αλιευτικών στόλων ανέρχονται σε περίπου 35,4 δισ. δολάρια, ποσό που καλύπτει μεταξύ άλλων το κόστος των καυσίμων που απαιτούνται για αλιεία σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πρώτοι σε επιδοτήσεις έρχονται η Κίνα, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα.

Η συμφωνία, προϊόν διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν 20 χρόνια, προβλέπεται να λήξει αν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για ένα συνολικότερο πλαίσιο κανόνων.

Εδώ και καιρό οι συνομιλίες παραμένουν στάσιμες, καθώς η Ινδία και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες ζητούν εξαιρέσεις τις οποίες δεν αποδέχονται άλλες χώρες.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα δήλωσε αισιόδοξη ότι είτε θα υπάρξει νέα συμφωνία είτε θα βρεθεί τρόπο να παραμείνουν σε ισχύ τα μέτρα που ενεργοποιήθηκαν τη Δευτέρα.